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Şarkıcı Baha kimdir? Baha kaç yaşında?

Şarkıcı Baha, uzun zamandır ekranda yer almıyordu. Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan şarkıcı Baha'nın hayatı merak ediliyor. Hüzünlü aşk şarkıları ile adını Türk pop müziğine yazdıran Baha birçok albüm çıkardı. İşte Baha hakkında merak edilenler...

Şarkıcı Baha kimdir? Baha kaç yaşında?

Şarkıcı Baha, birçok hit aşk şarkısına imza atmıştı. Futbolcu olacakken yönünü müziğe çeviren Baha hakkında merak edilen her şey haberimizde yer alıyor.

BAHA KİMDİR?

Bahattin Gündoğdu ya da bilinen ismiyle kısaca Baha (d. 17 Eylül 1969; Bünyan, Kayseri),Türk pop müzik sanatçısıdır. 1999 yılı Haziran ayında tanınmıştır.

Tüm çocukluğu ve okul hayatı Ankara'da geçmiştir. Başkent Lisesi mezunudur. Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Fakültesi'nden anadal viyola eğitimi alarak, 1991 yılında mezun olmuştur.

Daha sonra müzik öğretmenliği yapmış ve özel dersler vermiştir. Aynı zamanda o dönemde profesyonel bir futbolcu olan Baha Galatasaray'a transfer olacakken ani bir kararla futbolu bırakıp tamamen müziğe yönelmiştir.

Albüm çıkarıncaya kadar, yurdun değişik yerlerinde çok değerli müzisyenlerle çalışma fırsatı bulmuştur. Aynı zamanda besteci kimliği olan Baha'nın birçok şarkısı diğer sanatçılar tarafından seslendirilmiştir. Kadife sesli sanatçı olarak gönüllerde taht kurmuş, Romantik prens olarak anılmıştır.

Öyle ki aşk şarkıları denince ilk akla gelen isim olmuştur. Sanatçı, 1999 Haziran ayında Aşkın Tebessümü adlı ilk albümünü çıkarmıştır. Aşkın Tebessümü albümü yakaladığı yüksek satış grafiğinden dolayı birçok ödül almıştır. Aynı zamanda Baha'yada yılın sanatçısı ödülünü getirmiştir.

2000 Aralık'ında Aşk Olmazsa adlı 2. albümünü çıkarmış ve bu albümde makamsal öğeler içeren "Canım Sevgilim" adlı hit şarkısı ile dinleyici kitlesini genişletmiştir. 23 Ocak 2003 günü Aşk Acısı adlı üçüncü albümünü çıkararak kendi tanımıyla üçlemesini tamamlamıştır. 2003 yazında "Aşkın Tebessümü", "Aşk Olmazsa" ve "Aşk Acısı Konserleri" adı altında Türkiye ve Avrupa turnesi gerçekleştirmiştir.

Daha sonra sırasıyla;13 Nisan 2005'te Aşk Rüzgarı ,14 Mart 2007'de Aşk Yemini ,16 Mayıs 2008'de Firari Aşk, 2010 yılında Aşkı Duymak İstediğin Her Zaman, 2013 yılında Aşk Baha'ne ve son olarak 2017 yılında çıkardığı Aşk'a Devam albümlerinin ardından müzik kariyerine devam etmektedir.

22 Mayıs 2017 tarihinde, Yunanistan'ın Rodop ilindeki, 17. Yassıköy Belediyesi Kiraz Festivali'ne katılmıştır.

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