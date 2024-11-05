Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi! Tokat'ta, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen, evli ve 2 çocuk babası 47 yaşındaki Fatih Ersoy, 27 yaşındaki Adnan K. tarafından karnından vuruldu. Fatih Ersoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı gözaltına alınırken, Ersoy gözyaşları içinde toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.11.2024 - 15:38 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:38 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL