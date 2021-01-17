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Şarkıcı İntizar'ın acı günü

Besteci, söz yazarı ve şarkıcı İntiraz’ın, Muğla’nın Ula ilçesinde yaşayan babası Cemal Arslan (85),solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi

Şarkıcı İntizar'ın acı günü - Magazin haberleri
DHA

Cemal Arslan, iki hafta önce solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Asker emeklisi olan Arslan’ın, bugün öğle saatlerinde solunum yetmezliği tedavisi gördüğü yoğun bakım ünitesinde kalbi durdu. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Cemal Arslan, yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı İntizar'ın da babasının rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir Muğla'da olduğu öğrenildi. Arslan'ın cenazesinin yarın Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınıp defnedileceği İzmir'e getirileceği belirtildi.

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