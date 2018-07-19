Şarkıcı Tan Taşçı yeni sevgilisiyle Bodrum'da

Tan Taşçı, önceki gün yeni sevgilisiyle Bodrum tatilinde ilk kez görüntülendi. Taşçı sevgilisi ile şezlongta oturduğu sırada hayranlarıyla bol bol selfie yaptı. Daha sonra sarışın sevgilisi ile otelin iskelesine geçen Taşçı, burada sevgilisi ile yoga yaptı