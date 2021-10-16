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Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta başlıyor? Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki (16 Ekim) konukları kim?

Kanal D ekranlarının sevilen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler bu hafta Ankara Havaları konseptiyle seyirci karşısına çıkıyor. Her hafta birbirinden renkli konuklarla şarkılara ses veren Şarkılar Bizi Söyler programı Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi söyler saat kaçta başlıyor? İşte Şarkılar Bizi Söyler 16 Ekim Cumartesi konukları

Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta başlıyor? Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki (16 Ekim) konukları kim?

16 Ekim Cumartesi akşamı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olacak isimler belli oldu. Televizyon ekranlarının fenomen eğlence ve müzik programı Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzikseverlere keyifli saatler yaşatmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı saat 20.00'de seyirciyle buluşuyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzik, televizyon ve sinema dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. İlk bölümü 25 Şubat'ta yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı 9 Ekim Cumartesi akşamı konukları Mustafa Üstündağ, Ankaralı Coşkun, Ömer Faruk Bostan ve Ayşe Dinçer olacak.

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