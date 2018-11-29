Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta mücadelesinde deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşıyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları almakta zorlanan siyah-beyazlılar, 4 maçta topladığı 4 puanla grubun son sırasında yer alırken, 5 puanlı Sarpsborg ikinci basamakta bulunuyor. Norveç ekibiyle oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş, Sarpsborg'u yine yenip tur iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı kaybetmesi halinde siyah-beyazlıların tur şansı kalmayacak.

SARPSBORG - BEŞİKTAŞ

SARPSBORG : Vasyutin, Tveita, Horn, Tamm, Thomassen, Nielsen, Zachariassen, Heintz, Halvorsen, Muhammed, Mortensen

BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Caner, Adriano, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Mustafa, Larin

STAT: Sarpsborg Stadı

HAKEM: Harald Lechner

SAAT: 23.00

YAYIN: beIN Sports 1

EKSİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle Pepe, Gary Medel, Ryan Babel, Gökhan Töre, Enzo Roco ve Gökhan Gönül maç kadrosunda yer almazken, bu isimlere Portekizli yıldız Ricardo Quaresma da eklendi. Hafif ağrıları bulunan Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş tarafından riske edilmeyerek Norveç kafilesine alınmadı. Böylece Siyah-beyazlılar, sakatlığı bulunan 7 futbolcu ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile UEFA'ya verilen takım listesinde ismi olmayan Atiba ve Güven Yalçın'ın da eklenmesiyle Sarpsborg 08 karşısında 10 oyuncusundan yoksun...

215. RANDEVU

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 215. mücadelesinde... Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 214 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 285 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 305 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, Sarpsborg maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 113. kez sahada yer alıyor. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 112 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 23 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 179 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 136 gol gördü.

DEPLASMAN ZORLANIYOR

Beşiktaş, bu sezonki Avrupa mücadelesinde kötü bir deplasman performansı gösterdi. Avrupa kupalarında 5 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlılar, bir kez galibiyet alabildi. İki maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda rakiplerine iki kez mağlup oldu. Beşiktaş, Sarpsborg maçıyla ayrıca Avrupa kupalarında 108. kez deplasman mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 107 karşılaşmadan 26'sını kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 60 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 121 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 196 gol gördü.

NORVEÇ EKİPLERİYLE 10. MAÇ

Beşiktaş, Norveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Norveç takımlarına 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 12 gol gördü. Avrupa kupalarında Sarpsborg ile ilk kez bu sezon eşleşen siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-1 üstünlük sağlamıştı.

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