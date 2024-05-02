Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Sarunas Jasikevicius: Bu tarz seriler hep savaş gibi geçer - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Bu tarz seriler hep savaş gibi geçer

        THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında konuk ettiği Fransız ekibi Monaco'yu 89-78 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, bu tür serilerde her maçın savaş gibi geçtiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 00:59 Güncelleme: 02.05.2024 - 00:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu tarz seriler hep savaş gibi geçer"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fransız ekibi Monaco'yu evinde 89-78 yendikleri maçın ardından, bu tür serilerde her maçın savaş gibi geçtiğini ifade etti.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jasikevicius, galibiyetten dolayı oyuncuları ve taraftarları kutladı.

        "BU SERİLERDE HER MAÇ SAVAŞ GİBİ GEÇER"

        Daha iyi olmaları gerektiğini ifade eden Jasikevicius, "Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bu seriler böyledir, her maç savaş gibi geçer ve böyle de devam edecektir. Sezon boyunca söylediğim gibi maçı detaylar belirler. Daha iyi olmamız gerekiyor çünkü 48 saat sonra daha hazır bir Monaco ile karşılaşacağız." dedi.

        REKLAM

        Genç oyuncular için zor bir seri olduğunu ve Biberovic'in çok etkili oynadığını aktaran Jasikevicius, şunları kaydetti:

        "İlk 2 maç zordu. Genç oyuncularla ilgili gerçekçi olmamız gerekiyor. Çok uzun zaman önce ben de aynı durumdaydım. Küçük şeyler önemli, onları anlatmak gerekiyor. Bu tip oyuncularda sabırlı olmamız gerekiyor. Taraftarlarımızdan 4. maçta daha da gürültü yapmalarını istiyoruz ama özellikle takım kötüye giderken bunu yapmalılar."

        Sarunas Jasikevicius, oyuncuları Motley'in durumunun iyiye gittiğini dile getirdi.

        SASA OBRADOVİC: "BAZI DURUMLARDA KONSANTRASYONU KAYBETTİK"

        Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic, oyun içinde konsantrasyon kaybı yaşadıklarını belirtti.

        Maç boyunca hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Obradovic, "Bazı durumlarda konsantrasyonu kaybettik. Guduric 2 tarafa da gidebilen bir oyuncu, onu durdurmak gerekirken bunu yapamazsanız size zarar veriyor. 40 dakika boyunca hazır olmak gerekiyor." diye konuştu.

        Skor üretmek adına çözüm üretmeleri gerektiğini aktaran Obradovic, şunları kaydetti:

        "Skor üretmek gerek. Normal sezonda olduğu gibi bunun yolunu bulmak gerekiyor. Atış olmadı diyemem ama bunların iyi olup olmadığını konuşmak gerek. Kaçırmak önemli değil ama geri koşmak önemli. Tek oyuncu hakkında konuşmak istemem, takım performansı önemli. James'in iyi anları vardı, acele ettiği anlar vardı ama diğer oyuncuların da katkıda bulunması gerekiyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Borussia Dortmund, PSG'yi devirdi!
        Borussia Dortmund, PSG'yi devirdi!
        İsrail, UCM'nin tutuklama kararı çıkartmasından endişeli
        İsrail, UCM'nin tutuklama kararı çıkartmasından endişeli
        Pendik’te otomobil TIR’ın altına girdi
        Pendik’te otomobil TIR’ın altına girdi
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Ankara'da kuvvetli yağış!
        Ankara'da kuvvetli yağış!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        Kazada yaralanmıştı! Tuğçe'den 20 gün sonra acı haber!
        Kazada yaralanmıştı! Tuğçe'den 20 gün sonra acı haber!
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya ikinci onay
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya ikinci onay
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Otomobil çarptı, kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı
        Otomobil çarptı, kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Kolombiya, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesiyor
        Kolombiya, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesiyor
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri