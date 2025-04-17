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        Haberler Spor Diğer Satranç oyuncusu Arya Aydoğan, 14 yaş altında dünya şampiyonu oldu - Diğer Haberleri

        Satranç oyuncusu Arya Aydoğan, 14 yaş altında dünya şampiyonu oldu

        Dünya Gençler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Şampiyonası'na katılan Arya Aydoğan, 14 yaş altı kızlar yıldırım tempo kategorisinde birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 21:50 Güncelleme: 17.04.2025 - 21:50
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        Satranç oyuncusu Arya Aydoğan dünya şampiyonu!
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        Dünya Gençler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Şampiyonası'na katılan Arya Aydoğan, 14 yaş altı kızlar yıldırım tempo kategorisinde birinci oldu.

        Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenlenen organizasyonda mücadele eden kadın usta adayı (WCM) Arya, 8 puanla şampiyonluğa ulaştı.

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