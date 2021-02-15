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Savaşçı ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi tarihte yayınlanacak? - Savaşçı yeni oyuncular kimler?

Fox TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Savaşçı, yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yepyeni oyuncu kadrosuyla izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin ne zaman başlayacağı ve yeni oyuncuların kimler olduğu ile ilgili son bilgileri derledik!

Savaşçı ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi tarihte yayınlanacak? - Savaşçı yeni oyuncular kimler?

Fox TV'nin bir süredir ekranlardan uzak kalan dizisi Savaşçı, yeniden izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni oyuncuları ile kadrosunu güçlendiren Savaşçı'da gözler yeni sezonun ilk bölüm tarihine çevrildi. Peki Savaşçı ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün yayınlanacak?

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı ne zaman başlayacağı ile ilgili heyecan dorukta. Pazar günleri yayımlanan dizinin 14 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor. Fox TV'de bu akşam Kefaret dizisi ekranlara geliyor...

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ OYUNCULARI KİM?

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

DİZİDEN AYRILANLAR

Savaşçı'nın barol oyuncusu Berk Oktay, Yasak Elma dizisine geçti. Aynı zamanda Gaye Turgut Evin de Savaşçı'ya veda ederek TRT1’de yayınlanan Tövbeler Olsun’un kadrosunda yer almaya başladı. Diziden başka ayrılık haberleri de geldi. Gökçen’i oynayan Elit Andaç Çam ayrıca, Astsubay Demir Döğer karakteriyle Ogeday Girişken’in de yapımdan ayrıldığı belirtilmişti. Ayça karakterini oynayan Feyza Sevil Güngör’ün de ekibe veda ettiği söyleniyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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