Savcı boş eve girme izni verdi, iki güvercinden biri kurtarıldı-haberler

DHA

İlçede oturan Halil Kara, uzun süreden bu yana karşı binada banka tarafından el konulan ve hukuki işlemleri devam ettiği öne sürülen 3’üncü kattaki boş daire içerisinde çaresizce uçup duran, bir türlü çıkacak yer bulamayan güvercini fark etti.

DHA'nın haberine göre Kara, bu kuşun kurtarılabilmesi için polis ve itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekibi ile itfaiye eve girilebilmesi için ev sahibine ulaşıp izin alınması gerektiğini belirtti.

Halil Kara ve kızı bir güvercini çırpınırken gördüklerini, kurtarılması gerektiğini yineledi. Görevliler de bunu istediklerini ancak, mülkiyet kanunu uyarınca izin alınmadan bunun yapılamayacağını söyledi. Polisler, bunun üzerine amirlerini ve nöbetçi savcıyı arayarak durumu iletti.

Savcının izin vermesi üzerine itfaiyenin sepetli merdivenli aracı ile 3’üncü kat penceresine ulaşan itfaiye eri pencereyi açarak içeri girdi ve elinde iki güvercinle döndü. Güvercinlerle inen itfaiye erinin elindeki aç ve susuz güvercini alan Halil Kara’nın kızı, “Onu biz beslemek istiyoruz" dedi.

İtfaiye erinin elindeki diğer güvercinin ölü olduğunu öğrenen çevredekiler üzüldü. Aynı binada oturan kuşların kurtarılması için çabalayan Sercan Küçük, “Benim çocukluğum bu binada geçti. Bu ev bildim bileli boş. Karşı binadakiler içeride güvercini görünce polis ve itfaiyeye haber vermiş" dedi.