Yüksek Seçim Kurulu'na bağlı Ağrı İl Seçim Kurulu tarafından mazbatasını alan Savcı Sayan, Ağrı halkına teşekkür etti. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, Ağrı İl Genel Meclis üyeleri, eşi ve çocuğu ile beraber Ağrı İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından imzalanan mazbatasını teslim alan Savcı Sayan, “Ağrı’ya hizmet etmek için geldim. Kadim Ağrı halkına hizmet etmek boynumun borcu. Bana oy veren olsun vermeyen olsun herkes başımızın tacıdır. Herkese hizmet etmek için buradayım" dedi.

Yapacağı hizmetlerle Ağrı'yı yıldız yapma yolunda hızla ilerleyeceklerini dile getiren Sayan, “Bu kapsamda bana destek olan bütün teşkilat mensuplarımıza, milletvekilimize, il başkanımıza teşekkür ediyorum. Gelecek seçimlerde de Ağrı'yı kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.