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HaberlerGündemSayan Öğrencibüs'ün direksiyonunda

Savcı Sayan Öğrencibüs'ün direksiyonunda

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan "Öğrencibüs" adını verdiği uygulamayı Twitter'da yayınladığı bir kliple tanıttı

Savcı Sayan
HABERTURK.COM

Ağrı Belediyesi, "Öğrencibüs" ile öğrencilerin kampüs ile şehir merkezi arasındaki ulaşımını sağlıyor. Bu hizmeti tanıtan Belediye Başkanı Savcı Sayan, otobüsün direksiyonuna geçti ve öğrencileri Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsüne götürdü.

Sayan, o anları şarkıcı Kayahan'ın şarkısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı bir kliple Twitter'dan paylaştı. Sayan, paylaşımında "Bugün Öğrencibüs’le öğrenci kardeşlerimi taşıdım.... Kampüsten şehir merkezine direkt ulaşım...  Ücret 25 kuruş... Ağrı öğrenci kenti olacak... Gelecek yıl Ağrı’yı tercih edenlere daha ne sürprizlerimiz olacak...." ifadelerini kullandı.

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