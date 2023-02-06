Sayısal Loto'da günün çekilişinin sonuçları belli oldu. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen şans oyununda büyük ikramiyenin ne kadar olduğu da merak ediliyor. İşte, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile ilgili bilgiler...