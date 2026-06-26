Sayıştay Başkanlığına Metin Yener’in seçilmesi Resmi Gazete’de
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılan seçimde Metin Yener'in Sayıştay Başkanı seçilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 26 Haziran 2026 - 00:53 Güncelleme:
Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM Kararı’na göre, TBMM Genel Kurulu’nun 24 Haziran Çarşamba günü yapılan seçim sonucunda, Metin Yener Sayıştay Başkanlığına seçildi. Genel Kurul’da yapılan seçimde, 289 milletvekilini oy kullandı. Seçimde Metin Yener 272 oy, Bahtiyar Sazlık ise 14 oy alırken, 3 milletvekili geçersiz oy kullandı. Metin Yener’in Sayıştay Başkanı seçilmesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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