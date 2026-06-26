Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Sayıştay Başkanlığına Metin Yener’in seçilmesi Resmi Gazete’de

        Sayıştay Başkanlığına Metin Yener’in seçilmesi Resmi Gazete’de

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılan seçimde Metin Yener'in Sayıştay Başkanı seçilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 00:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sayıştay Başkanlığı seçimi Resmi Gazete'de

        Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM Kararı’na göre, TBMM Genel Kurulu’nun 24 Haziran Çarşamba günü yapılan seçim sonucunda, Metin Yener Sayıştay Başkanlığına seçildi. Genel Kurul’da yapılan seçimde, 289 milletvekilini oy kullandı. Seçimde Metin Yener 272 oy, Bahtiyar Sazlık ise 14 oy alırken, 3 milletvekili geçersiz oy kullandı. Metin Yener’in Sayıştay Başkanı seçilmesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis kapanmadan yetiştirebildiğimiz düzenlemeleri tamamlayacağız. Ankara'daki NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ile baş başa görüşme büyük ihtimalle gerçekleşecek." (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: 40 günlük etki operasyonunu onayladım
        Zelenskiy: 40 günlük etki operasyonunu onayladım
        'Devletin şefkat eli olacaksınız'
        'Devletin şefkat eli olacaksınız'
        Bakan Kurum, Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı
        Bakan Kurum, Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı
        Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
        Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
        Otizmli çocuğa şiddet kamerada
        Otizmli çocuğa şiddet kamerada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray'dan yerli hamlesi!
        G.Saray'dan yerli hamlesi!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        35 dolarlık ikinci el tişört
        35 dolarlık ikinci el tişört
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?