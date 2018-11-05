Schalke 04 - Galatasaray maç önü

Şampiyonlar Ligi Grup D maçında Schalke 04 ile Galatasaray, 06 Kasım 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:00. Schalke 04 5 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Galatasaray 4 puanda ve 3. sırada. Schalke 04 son 2 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Galatasaray son 2 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İddaa'da 624 kodlu maçı oynayanlar; Schalke 04 galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.40, Galatasaray galibiyet oranı 5.20. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Schalke 04 son hafta oynanan Galatasaray maçında 2-3 yenildi.

Galatasaray ise Schalke 04 karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 beraberlik, alan Schalke 04, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Galatasaray, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 mağlubiyet elde etti. Galatasaray, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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