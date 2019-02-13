Mehmet Reis, bakliyat sektöründe faaliyet gösteren Reis'in Royal serisine ilişkin düzenlediği toplantıda, sebze-meyve fiyatlarındaki artışın bakliyat fiyatlarına bir etkisi olmadığını söyledi.
Reis, "Üretim ve tüketim alışkanlıklarımızın değiştiğini gördüğümüz için bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Kışın en çok tüketilen kuru gıdadır, pirinç, bakliyattır, makarnadır. Onun için yaş sebze-meyve fiyatlarının da yavaş yavaş düşmeye başladığını görüyoruz. Özellikle de mayıs ayından sonra bu ürünler artık turfanda ile beraber çıkacaktır." diye konuştu.
Bir ürünün üretimi arttığı zaman o ürünle ilgili stokçuluk veya spekülasyon olmayacağını vurgulayan Reis, "Çünkü arz talebi karşılıyor. N
Bu yıl nohut fiyatlarının artmadığını, tam tersine düştüğünü ifade eden Reis, kırmızı mercimekte de fiyatların bir ay öncesine kadar geçen yılın fiyatlarıyla aynı gittiğini ve üretimin yeterli seviyede olduğunu söyledi.
"TOPRAK BEREKETLİ OLURSA FİYATLAR DÜŞER"
Reis, tüketicinin fasulye fiyatındaki artışı da alternatif olan nohuta yönelerek aştığını belirtti. Buğdaydaki fiyat artışının da bulgur fiyatlarına yansıdığını ifade eden Reis, "Şu an Türkiye'nin bakliyatta herhangi bir üründe bir ihtiyacı, bir sıkıntısı yok. Onun altını çizmek isterim. Aralık ayında toprağa atılan buğday tohumu haziranda çıkacak. Haziranda çıkacak olan başka bir ürün de kırmızı mercimek... Ekimi nisanda yapılan ürünlerden nohut ve fasulye de eylül, ekimde çıkıyor. Onun için inşallah hava müsaade eder, toprak bereketli olursa zaten fiyatlar da düşer." diye belirtti.
Kinoanın glutensiz olması nedeniyle iç pazarda tercih edildiğini dile getiren Reis, kinoada gerçekçi fiyatların oturmaya başladığını ve bu ürünün yakında Türk mutfaklarında daha çok yer alacağını söyledi.
"TARIM VE HAYVANCILIK, HER DURUMDA ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA KAZANÇ SAĞLIYOR"
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Reis, küresel iklim değişikliğinin dünya üzerinde oluşturduğu tehditlere işaret ederek, Türkiye'nin iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek olan Akdeniz havzasında yer aldığını vurguladı.
Reis, Türkiye'nin kararlı bir şekilde iklim değişikliği ile mücadele konusunda politikalarını belirleyerek bunu uluslararası müzakerelerde gündeme getirmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye’de kırsal nüfusun azaldığını belirten Reis, gençlerin tarım ekonomisine kazandırılması gerektiğini vurgularken, tarım ve hayvancılığın her durumda asgari ücretten fazla kazanç sağladığına ve dünyada her 5 saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğünü söyleyerek, israfın önlenmesinin önemine vurgu yaptı.
Reis Gıda Beslenme Danışmanı Dilara Koçak da haftada 4 kez baklagil tüketiminin kalp-damar hastalıkları riskini azalttığını belirterek, baklagillerin kan basıncını düzenlediğini söyledi.
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