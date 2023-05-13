14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için seçmenler sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan rakamlara göre 64 milyondan fazla seçmen oy kullanabilecek. Oy kullanmak istemeyenler ise "Seçimde oy kullanmak zorunlu mu ve cezası var mı, ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Seçimlerinde oy kullanmama durumuna ilişkin merak edilen detaylar...