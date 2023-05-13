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Seçimde oy kullanmak zorunlu mu? 2023 Seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar?

Seçimde oy kullanmama cezası, 2023 Genel seçimlerinin gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yurt içinde kurulacak olan 190 bin 736 sandıkta gerçekleştirilecek. Oy kullanayacak durumda olanlar ise oy kullanmamanın cezası olup olmadığını merak ediyor. İşte Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, cezası var mı? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

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  • Seçimde oy kullanmak zorunlu mu? 2023 Seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar?

    14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için seçmenler sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan rakamlara göre 64 milyondan fazla seçmen oy kullanabilecek. Oy kullanmak istemeyenler ise "Seçimde oy kullanmak zorunlu mu ve cezası var mı, ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Seçimlerinde oy kullanmama durumuna ilişkin merak edilen detaylar...
  • Seçimde oy kullanmak zorunlu mu? 2023 Seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar?

    SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

    Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
  • Seçimde oy kullanmak zorunlu mu? 2023 Seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar?

    OY KULLANMAMA CEZASI 2023

    14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak. 
  • Seçimde oy kullanmak zorunlu mu? 2023 Seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar?

    2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 
  • Seçimde oy kullanmak zorunlu mu? 2023 Seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar?

    Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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