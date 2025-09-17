Seda Bakan: Çocuğun okul parasını düşünüyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Seda Bakan, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan, artık modaya göre hareket etmediğini ve ihtiyaç odaklı harcama yaptığını söyledi.

"ARTIK OLGUNLAŞTIM"

Eskiden ayakkabı ve çantaya çok para harcadığı itiraf eden Seda Bakan, olgunlaşmaya başladığını söyleyip şöyle konuştu; "Önceden ayakkabı ve çantaya çok para harcıyordum. İki, üç tane alırken şimdi çocuğumun okul parası düşünüyorum. 'Aman para zor kazanılıyor' kafasındayım. Zamansız şeyler almaya çalışıyorum, çok trend ürününü değil de 5 sene giyeceğim diye düşünüyorum. Artık olgunlaştım bir ay sonra 40 yaşıma gireceğim."

Seda Bakan ve kızları Leyla ile Ela

Arka arkaya sinema ve dizi projesi yapmasını çalışkan ve amazon kadın ruhu taşımasından kaynaklandığını belirten Seda Bakan, hayata bu şekilde bağlandığını sözlerine ekledi. "Hamileyken acaba çok mu korktum acaba?" diyen Bakan, hayatı ve kişisel kariyerindeki motivasyonuyla ilgili soru üzerine; "Çocukları yaparsam çalışamaz mıyım acaba?' diye düşündüm. 'Siz görürsünüz' deyip, kendimi çalışma ortamına attım. Çalışınca yaşadığımı anlıyorum, o amazon kadını ruhu sayesinde hayatta kalma isteğimle güçleniyorum. Ben çalışmalıyım, ve çalışkan bir insanım. Okul hayatım hiç öyle değildi ama bunun beni hayata bağlayan şey olduğun gördüm" açıklamasında bulundu.