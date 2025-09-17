Habertürk
        Seda Bakan: Çocuğun okul parasını düşünüyorum - Magazin haberleri

        Seda Bakan: Çocuğun okul parasını düşünüyorum

        Seda Bakan, kişisel ve kıyafet harcamalarını artık çocuklarını düşünerek daha dikkatli yapmaya çalıştığını söyleyip; "İki elbise yerine artık tek elbise alayım kafasındayım. Çocuğun okul parasını düşünüyorum" dedi

        Giriş: 17.09.2025 - 08:10 Güncelleme: 17.09.2025 - 08:30
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Seda Bakan, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan, artık modaya göre hareket etmediğini ve ihtiyaç odaklı harcama yaptığını söyledi.

        "ARTIK OLGUNLAŞTIM"

        Eskiden ayakkabı ve çantaya çok para harcadığı itiraf eden Seda Bakan, olgunlaşmaya başladığını söyleyip şöyle konuştu; "Önceden ayakkabı ve çantaya çok para harcıyordum. İki, üç tane alırken şimdi çocuğumun okul parası düşünüyorum. 'Aman para zor kazanılıyor' kafasındayım. Zamansız şeyler almaya çalışıyorum, çok trend ürününü değil de 5 sene giyeceğim diye düşünüyorum. Artık olgunlaştım bir ay sonra 40 yaşıma gireceğim."

        Seda Bakan ve kızları Leyla ile Ela
        Seda Bakan ve kızları Leyla ile Ela

        Arka arkaya sinema ve dizi projesi yapmasını çalışkan ve amazon kadın ruhu taşımasından kaynaklandığını belirten Seda Bakan, hayata bu şekilde bağlandığını sözlerine ekledi. "Hamileyken acaba çok mu korktum acaba?" diyen Bakan, hayatı ve kişisel kariyerindeki motivasyonuyla ilgili soru üzerine; "Çocukları yaparsam çalışamaz mıyım acaba?' diye düşündüm. 'Siz görürsünüz' deyip, kendimi çalışma ortamına attım. Çalışınca yaşadığımı anlıyorum, o amazon kadını ruhu sayesinde hayatta kalma isteğimle güçleniyorum. Ben çalışmalıyım, ve çalışkan bir insanım. Okul hayatım hiç öyle değildi ama bunun beni hayata bağlayan şey olduğun gördüm" açıklamasında bulundu.

        Seda Bakan, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile konser sonrası fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödediği iddiaları hakkında konuştu. Daha önce iddiaları yalanlayan Bakan, Jennifer Lopez için "İnanılmaz mütevazı bir insan" ifadelerini kullandı.

        Seda Bakan ve Jennifer Lopez
        Seda Bakan ve Jennifer Lopez

        "BEN KİMSEYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN O PARAYI VERMEM"

        Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödediği yönündeki iddiaları bir kez daha yalanlayan Seda Bakan; "Otele davetliydik öyle bir para da ödemedik, kimse ödemedi. Bu bir şarkıcıların yaptığı bir raconmuş... Bunu tiyatro oyunlarından biliyoruz. O gece sabah 04:00'e kadar bekledik. Eşim. 'Haydi gel saçmalama' dedi. Ben kimseyle fotoğraf çektirmek için o parayı vermem. Kadının 1 milyon liraya ihtiyacı mı var?" şeklinde konuştu.

