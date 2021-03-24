AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre'sinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesini açıkladı. AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Eski Başkanı Seda Sarıbaş açıklanan yeni listede yer aldı. Seda Sarıbaş kimdir? İşte Seda Sarıbaş'ın hayatı...

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Ak Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi (2014-2018),Ak Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı (2016-2018) görevlerinde bulunan Sarıbaş, Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didem'e yerleşti ve bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı.

2006 yılında ise Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçilen Seda Sarıbaş, Gazi Üniversitesi'nde işletme, Anadolu Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi üzerine lisans öğrenimi tamamladıktan sonra sosyoloji üzerine yüksek lisans yaptı.

Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşmiştir. Biri kız iki çocuk sahibi olan Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer alıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazırladığı 75 kişilik MKYK listesinde adı geçen Seda Sarıbaş hayatı ile ilgili detaylar şöyle;

"Tİcarette eşimle beraber çalışıyoruz. Ben şuanda Efeler petrolü çalıştırıyorum, akaryakıt üzerine mesleğimiz. Eşim eski emlakçı. Ben çocukları bir noktaya getirdikten sonra sektör değiştirdik biz. İşletmeyi ikimiz birlikte kurduk. Eşim de akaryakıtı bilmiyordu, Ben de akaryakıtı bilmiyordum. İçinde yetiştik, içinde büyüdük. Şuanda iyi bir noktada olduğumuza inanıyoruz. Kuşadası, Aydın ve Didim de iki tane olmak üzere 4 tane istasyonumuz var. Aydındakiyle ben ilgileniyorum. Kuşadası ve Didim'de ki 2 istasyonumuzla eşim ilgileniyor."