Sefaköy Sanayi Sitesinde iş kadınları ile yönetim arasında gerginlik!

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Önce darp sonra da ardı arkası kesilmeyen tehditler...Şimdi de onbinlerce euroluk malları depoya alınmıyor.

SHOW Haber'den Tuğba Södekoğlu'nun haberine göre; İstanbul Sefaköy Organize Sanayi Sitesinde geçtiğimiz Ağustos ayında site yönetimi değişti. O günden bu yana 4 iş kadını site yönetimi ile gerginlik yaşıyor. Site yönetimi Eylül ayında depolarını mühürletti.

İşletme Müdürü Şükran Yılmaz "Biz buradan defolup gidecekmişiz, biz gidene kadar bizimle uğraşacaklarmış. İki gündür araçlarımızı burada yatırıyorlar. Bu aracın mali değeri 50 bin euro. Onlara biat etmediğimiz için iş yapamıyoruz burada. Bu çetelerle mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.

Site yönetimi ise tankerleri yanıcı, patlayıcı olduğu gerekçesiyle almadığını iddia etti.