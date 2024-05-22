SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Seferberlik ve savaş hali ile bunların henüz ilan edilmemiş olduğu savaşı gerektirecek durumun baş gösterdiği gergin ve buhranlı dönemlere ilişkin eylem planı ve hazırlıklara ilişkin yönetmeliği ifade ediyor.

SEFERBERLİK İLANI NEDİR, HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR?

Seferberlik bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlıkların ve önlemlerin tümü olarak adlandırılıyor.