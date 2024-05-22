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        Haberler Bilgi Gündem Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği nedir, hangi durumlarda ilan edilir? Resmi Gazete’de yayımlanan Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği ilan edildiğinde ne olur?

        Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği nedir, hangi durumlarda ilan edilir? Resmi Gazete'de yayımlandı

        Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı. Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği adı altında yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Gelen karar sonrası daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla alınan seferberlik ve savaş hali ilanı kararı artık Cumhurbaşkanı tarafından alınabilecek. Peki Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir, hangi durumlarda ilan edilir, ilan edildiğinde ne olur? İşte yanıtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:06
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        Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği gündemde yer alıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlüğe girmiş oldu. Peki Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği nedir?

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        SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ NEDİR?

        Seferberlik ve savaş hali ile bunların henüz ilan edilmemiş olduğu savaşı gerektirecek durumun baş gösterdiği gergin ve buhranlı dönemlere ilişkin eylem planı ve hazırlıklara ilişkin yönetmeliği ifade ediyor.

        SEFERBERLİK İLANI NEDİR, HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR?

        Seferberlik bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlıkların ve önlemlerin tümü olarak adlandırılıyor.

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        KISMI SEFERBERLİK NEDİR?

        Kısmi seferberlik; ülkenin bir ya da daha çok bölgesinde uygulanan ve tüm güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik olarak geçiyor.

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