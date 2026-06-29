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        Haberler Gündem Seferihisar Belediyesi Başkanı Yetişkin adliyeye sevk edildi

        Seferihisar Belediyesi Başkanı Yetişkin adliyeye sevk edildi

        İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 05:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Seferihisar Belediyesi Başkanı adliyeye sevk edildi

        Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'Rüşvet' soruşturması kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. 25 Haziran’da düzenlenen üçüncü dalga operasyonda belediye başkanları ile birlikte 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Belediye başkanlarının yanı sıra soruşturmada şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları, verdikleri; 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunduğu belirtildi.

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        Şüphelilerden İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal, geçtiğimiz günlerde emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yine operasyon kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi M.Y. de emniyetteki ifadesinin ardından cumartesi günü serbest bırakıldı.

        BELEDİYE BAŞKANI YİĞİT VE 1 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

        Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile CHP'li İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Meclis Üyesi Doğuş Bayır’a ev hapsi verildi. Kaçak yapı sahibi olduğu öne sürülen diğer şüpheli Ertan K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Bugün ise emniyetteki işlemleri tamamlanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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