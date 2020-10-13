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Sefirin Kızı 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Sefirin Kızı dizisinin yayınlanan 24. bölüm fragmanında Nare ile Sancar'ın acı yakarışları ekrana geliyor. Kalbi duran minik yavruları yeniden hayata dönebilecek midir? İşte Sefirin Kızı 24. yeni bölüm fragmanı...

Sefirin Kızı 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Yayınlandığı ilk günden beri diziseverleri ekrana bağlayan Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül yer alıyor. Son bölümde Nare ile Sancar'ın tartışmaları had safhaya ulaşır ancak onları bir araya getiren bir şey vardır.

SEFİRİN KIZI 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

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