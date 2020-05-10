Şehit acısının düştüğü evde buruk Anneler Günü

AA

xAnadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, anneleri buruk günlerinde ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Bedia Emen, AA muhabirine Arapça yaptığı açıklamada, eşinin vatanı ve bayrağını çok sevdiğini, bunun için de canını feda ettiğini söyledi.

Aradan uzun yıllar geçtiğini, aynı sevginin oğlunun kalbinde de filizlendiğini ve oğlunun da güvenlik korucusu olarak babasının izinden gittiğini kaydeden Emen, şöyle konuştu:

"Oğlum babasına çok benziyordu. Atılgandı, cesurdu. Babası nasılsa oğlu da öyleydi. Babası şehit oldu, yine onun izinden gitti. Şehit oğlu şehit oldular. Allah mekanlarını cennetinde ali etsin. Rabbim sevdi, yanlarına götürdü. Allah'a şükürler olsun. Bizlere onların gururu yeter. Vatanımız için eşim de oğlum da şehit oldu. Rabb'ime hamd ve şükrediyorum."

Çocuklarını hem annelik hem de babalık yaparak büyüttüğünü aktaran Emen, "Eşim şehit oldu. Onsuz 9 çocuk büyüttüm. Yan yana yatırıyordum. Her gece onlara bakıyordum. Şimdi oğlum şehit oldu. Yetim büyüdü, şimdi de onun çocukları yetim kaldı. Ben de gelinim de onlara hem annelik hem de babalık yapacağız." ifadelerini kullandı.

Eşi geçen yıl şehit düşen Selma Emen de buruk bir Anneler Günü yaşadıklarını dile getirdi.

Devletin de desteğiyle çocuklarını büyüteceğini aktaran Emen, şunları kaydetti:

"Acımız, kaybımız çok büyük. Babasıyla aynı yaşta, aynı gün ve hatta aynı saatte şehit düştü. Yaralandıktan sonra 8 gün boyunca hastanede yattı. Babasının şehit olduğu gün ve saati bekledi. O da şehit olmak istiyordu. Görevini çok seviyordu. Sürekli operasyonlara gidiyordu. Allah razı olsun devletimizden. Allah devletimize zeval vermesin. Her şeyim çocuklarım için. Hem anne hem baba olacağım çocuklarıma. Kayınvalidem de eşini kaybetmişti. Aynı kaderi yaşıyoruz onunla."

Hatice Turan Kandemir de bu kutsal annelere minnettar olduklarını ifade etti.

Abdullatif Emen'in geçen yıl şehit düştüğü anı anlatan Kandemir, şöyle devam etti:

"Şehit olduğu zaman Bedia teyzemin yanına geldim. Bedia teyze sanki içine doğmuştu, şehit eşinin ölüm yıl dönümüydü. 'Oğlum şehit mi oldu, aynı tarihte 26 yıl önce ben eşimi de kaybettim' dedi. Teyzemiz çok metanetliydi. Hiç ağlamadı. Oğlunu görmek istedi. İmam şehidimizin yüzünü açtı. Bedia teyzemiz eğilince şehidimizin gözyaşı damladı. Teyzemiz gözyaşlarını sildi. 'Ağlama oğlum. Ne kadar kutsal bir mertebeye ulaştın. Şehit oğlu şehit oldun. Peygamberimize, babana selam söyle' demesi, metanetini koruması hepimizi duygulandırdı. O günü hiçbir zaman unutmayacağım."

İlçede güvelik korucusu olara görev yapan Mehmet Emin Emen 13 Eylül 1993'te Kayaüstü mevkisinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşmüştü. Babası gibi vatanını korumak için güvenlik koruculuğu yapan Abdullatif Emen ise 13 Eylül 2019'da PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olmuştu.