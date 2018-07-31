Şeker kotaları açıklandı!

Nişasta bazlı şeker kotası ise ülke toplam A kotasının yüzde 5'i oranında 135,000 ton olarak tespit edildi.

Belirlenen A ve B kotalarından; 1.5 milyon A kotası ile 75,260 ton B kotası Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye, 435,500 ton A kotası ile 21,780 ton B kotası Konya Şeker AŞ'ye, 328,800 ton A kotası ile 16,440 ton B kotası Kayseri Şeker AŞ'ye, 107,000 ton A kotası ile 5,3350 ton B kotası Keskinkılıç AŞ'ye, 74,300 ton A kotası ile 3,720 ton B kotası Amasya Şeker AŞ'ye, 63,000 ton A kotası ile 3,150 ton B kotası Adapazarı Şeker AŞ'ye, 43,800 ton A kotası ile 2,190 ton B kotası da Kütahya Şeker AŞ'ye tahsis edildi.

Nişasta bazlı şeker kotalarının da şirketler bazında; 59,166 tonu Cargill AŞ'ye, 41,994 tonu Amylum AŞ'ye, 19,188 tonu PNS Pendik Nişasta AŞ'ye, 8,678 tonu Tat Nişasta AŞ'ye, 5,974 tonu ise Sunar AŞ'ye tahsis edilmesine karar verildi.

Kararnameye göre, halen özelleştirme süreci tamamlanan veya devam eden fabrikaların kotaları, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından aktarılacak.

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