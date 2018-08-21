Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde "Türkiye'nin Nabzı" programında 'gebelikte şeker yüklemesi' ele alındı. Prof. Dr. Canan Karatay konuya dair Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Karatay, ''Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor" sözleri nedeniyle şikayet edilmişti. Bu konuya ilişkin, ''Şikayet edenler, suçlayanlar, araştıranlar ve soruşturanlar Jinekoloji Derneği hepsi aynı kişiler. Ceza verenler Jinekoloji Derneği, Tabipler Birliği. Algı operasyonu yaratanlar da Jinekoloji Derneği ve de Tabipler Birliği. Ne demek bu? Taraftar değiller mi taraftarlar. Dünyanın hiç bir yerinde mecbur kılınmıyor ki, yapılmıyor ki. Daha İngiltere'de yeni kraliçenin torunları doğdu. Prenslere prenseslere acaba yapıldı mı? Tabi ki yapılmadı. İsveç'te de yapılmadı. Böyle bir şey yok. Bunun başka yöntemleri var. '' dedi.

SİZ BİR TEHDİT ALIYOR MUSUNUZ?

-Hayır hiç bir tehdit almıyorum. Ama hekimler huzursuz oldu diye düşünüyorum. Çünkü şimdiye kadar uygulamışlar.

SİZ BU İDDİANIZIN ARKASINDA MISINIZ?

''Hayır iddia değil bu bir gerçek. Çünkü şeker yüklemesinde hamile olun olmayın düşüp bayılıyorsunuz. Hamile bir kişinin düşüp bayılması doğru mu? Bir sürü zararı olduğu biliniyor. Bu sistem tehlikeli bir sistem. Şeker başından beri tehlikeli. Eğer hamile kalmak istiyorsanız anne ve babanın 6 ay önce kendilerine iyi bakması lazım. Bu bütün dünyanın sağlık programı organizasyonudur. Ben bunu söylüyorum. Şeker yüklemesi son 10 yılda çıktı.''

NEDEN SON 10 YILDA ÇIKTI?

''İşte onu bilmiyorum.''

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