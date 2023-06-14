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Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi, turizme yeni kazandırılan Yeşilköy Şelalesi ile yılda 500 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor

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AA
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor

    Kayseri kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve 'şelaleler diyarı' olarak bilinen Yahyalı, Kapuzbaşı ve Derebağ şelaleleriyle yıllık 250 bin civarında ziyaretçi çekiyor.
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor

    AA'nın haberine göre ilçede ziyaretçi sayısının, turizme yeni kazandırılan Yeşilköy Şelalesi ile artması bekleniyor.
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor

    Yaklaşık 40 kilometrelik yolunun 39 kilometresine sıcak asfalt dökülen Yeşilköy Şelalesi'ne inmek için 350 basamaklı merdivenin yanı sırada burada otopark, çevre düzenlemesi, seyir terası, 15 kameriye, mescit, tuvalet ve kamp alanı yapıldı.
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor

    "İLÇEMİZE 50-60 MİLYON LİRA GELİR GETİRECEK"

    Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçelerinde önemli turizm değerleri bulunduğuna dikkati çekti.
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor

    Doğal güzellikleriyle anılan bir ilçe olduklarını vurgulayan Öztürk, "Dünyaca ünlü Kapuzbaşı Şelalesi ilçemizin mülki sınırları içerisinde. Yeşilköy Şelalesi'ni de biliyorduk ama turizme kazandırma açısından yeni bir keşif oldu. 
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor

    Biraz daha butik olan Derebağ Şelalesi de var. İlçemiz her zaman 'şelaleler diyarı' diye anılır ve bundan sonra da o şekilde anılacak" dedi.
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor

    Öztürk, ilçeye yurt içi ve dışından yılda 250-300 bin turistin geldiğini belirterek, "Yeşilköy Şelalesi'nin de turizme katkısıyla bu sayının 500 bin olmasını bekliyoruz" diye konuştu.
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor

    Kapuzbaşı ve Derebağ şelalelerine önemli yatırımlar yapıldığını bildiren Öztürk, Valilik ve Yahyalı Belediyesi olarak Yeşilköy Şelalesi'nin turizme kazandırılması için 2 milyon lira harcadıklarını ifade etti.

     
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor

    Öztürk, ilçedeki şelale zenginliğinin esnafa da katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "36 bin nüfuslu bir ilçeyiz ve bunun 20 katını turist olarak bekliyoruz. Tabii turizmdeki amaç ilçe ekonomisine, il ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlamak. İlçe ekonomimize ciddi manada katkısının olacağına inanıyorum. Burada 50-60 milyon lira ilçemize girmiş olacak. Elma, kiraz, kilim ve halı gibi ürünlerimiz var. Bunlar sayesinde esnafımızın bu pastadan önemli bir pay alacağına inanıyorum."
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor

    Ziyaretçilerden Burak Sungur ise Yahyalı'nın şelaleleriyle ünlü, doğa harikası bir yer olduğunu dile getirdi.
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor

    Belediyenin tanıtımı sayesinde Yeşilköy Şelalesi'ni keşfettiğini anlatan Sungur, "Buradaki şelaleler çok güzel. İlk defa geliyorum ve çok beğendim. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Burada kahvaltımızı yaptık. Fotoğraf çekimi için de güzel bir yer. Tekrar gelmeyi düşünüyorum" dedi.

     
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor

    Dudu Sungur da doğa harikası Yeşilköy Şelalesi'nin gelmeye değer bir yer olduğunu söyledi.
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor
  • Şelaleler diyarı Yahyalı'ya bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor

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