Öztürk, ilçedeki şelale zenginliğinin esnafa da katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"36 bin nüfuslu bir ilçeyiz ve bunun 20 katını turist olarak bekliyoruz. Tabii turizmdeki amaç ilçe ekonomisine, il ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlamak. İlçe ekonomimize ciddi manada katkısının olacağına inanıyorum. Burada 50-60 milyon lira ilçemize girmiş olacak. Elma, kiraz, kilim ve halı gibi ürünlerimiz var. Bunlar sayesinde esnafımızın bu pastadan önemli bir pay alacağına inanıyorum."