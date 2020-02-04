Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Selçuk Yöntem, önceki akşam sosyetenin önemli isimlerinden Elif Dürüst'ün de arasında bulunduğu arkadaş grubuyla Etiler'de yemek yedi.
Gece yarısı mekandan Elif Dürüst'le birlikte ayrılan Yöntem, gazetecilerin patlayan flaşlarını görünce gülümsedi. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Yöntem'in neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Elif Dürüst, geçtiğimiz günlerde Selçuk Yöntem'in Okan Bayülgen'le rol aldığı Amadeus adlı oyunu izlemişti...
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