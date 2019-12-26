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HaberlerKültür-Sanat

'Amadeus' için hazırlar

Peter Shaffer'in 'Amadeus' adlı tiyatro oyununun sahnelenmeye hazır. Oyunda başrolleri Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz paylaşacak

Selçuk Yöntem

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile 11 Ocak'ta UNIQ İSTANBUL'da prömiyerini gerçekleştirecek olan 'Amadeus' oyunu provaları son hızıyla devam ederken, afiş için oyuncular objektif önüne geçti.

Peter Shaffer'in yazdığı Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği, başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri),Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz'ın (Costanze) paylaştığı oyunun afiş fotoğraf çekimleri geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanan, dönem makyajları ise Neriman Eröz'e ait olan afiş çekimi, ön hazırlıklarıyla birlikte yaklaşık 10 saat sürdü.

12 kişilik koro ve 10 kişilik canlı orkestradan oluşan 45 kişilik dev kadrosuyla sezonun en ses getirecek prodüksiyonlarından biri olarak gösterilen 'Amadeus', 18'inci yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.

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