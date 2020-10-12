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Şelemzar nerededir? İşte Şelemzar'ın haritadaki yeri...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Şelemzar şehrinin ismi geçince okurlar "Şelemzar nerededir?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Şelemzar nerededir? İşte Şelemzar'ın haritadaki yeri...

Şelemzar nerededir? Şelemzar, İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nde şehir.

Kent, idari olarak Kiyar şehristanı'nda bulunur ve bu şehristanın idari merkezidir. 2006 yılı nüfusu 7.003'dür.

ŞELEMZAR ŞEHRİNİN HARİTADAKİ YERİ

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