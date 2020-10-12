Şelemzar nerededir? Şelemzar, İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nde şehir.
Kent, idari olarak Kiyar şehristanı'nda bulunur ve bu şehristanın idari merkezidir. 2006 yılı nüfusu 7.003'dür.
ŞELEMZAR ŞEHRİNİN HARİTADAKİ YERİ
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