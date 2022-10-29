Şemdinli'de ‘Fener alayı’ yürüyüşü yapıldı

AA'da yer alan habere göre Kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinlikte İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde dev Türk bayrakları, Atatürk'ün fotoğrafları ve meşalelerle Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kaymakam Batuhan Taşgın, güzel ve anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

STK TEMSİLCİLERİ VE VATANDAŞLAR KATILDI

Ekip araçlarından sirenlerin çaldığı ve vatandaşlar şehit turu attığı törene, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Belediye Başkan Vekili Halit Alp, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.