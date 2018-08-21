A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Semih Erden, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki maçlara hazırlanan ay-yıldızlı takımda 2010 yılında yakalanan başarılar öncesi oluşturulan takım ruhunu gördüğünü söyledi.

I Grubu'nda 14 Eylül'de Ankara'da Karadağ ve 17 Eylül'de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak milli takımın kadrosunda yer alan 32 yaşındaki pivot, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli takımın 2010 yılında Türkiye'de düzenlenen ve gümüş madalya kazandığı Dünya Şampiyonası kadrosunda yer aldığını hatırlatan Semih, "Geleceğimizi çok iyi görüyorum. Ağabey-kardeş ilişkisi kurduk. Takım arkadaşlığı olarak Türkiye'de gümüş madalya kazandığımız 2010 Dünya Şampiyonası'yla aynı durumdayız. Şimdi tecrübelerini aktaran benim. Saha içi ve saha dışında gençlere yardımcı olacağız. Bu takım çok güzel işler yapacak. Bunu da Dünya Kupası'nda göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÖNEMLİ 2 MAÇ OYNAYACAĞIZ"

Gelecek ay Karadağ ve Slovenya'yla oynayacakları maçlarını önemine de vurgu yapan Semih Erden, şunları kaydetti:

"Çok önemli iki maç oynayacağı. Öbür grubu lider bitirdik ama şimdi başka bir gruptayız. Daha güçlü bir grup. Bizim avantajımız var. NBA oyuncularımızın da gelmesiyle tam takım olarak sahaya çıkacağız. Şimdi Ersan İlyasova da aramıza katılacak. Çok sağlam bir takım olduk. Takım ruhu çok yüksek bir ekibiz. Bunu Ankara'daki maçlarda gösterdik. Karadağ ve Slovenya'yı kesinlikle yenmek istiyoruz."

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