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Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı yayında! İşte Sen Anlat Karadeniz 22. son bölümü

Yeni sezona başlayan Sen Anlat Karadeniz 22. bölüm ile ekrana geldi. Tahir suyun altında yaşam savaşı verirken Nefes ise Vedat'la karşı karşıya kalması yeni sezonun büyük bombaları oldu. Dizinin son bölümün ardından Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar

20.09.2018 - 07:35 | Güncelleme:

Sinegraf'ın yapımcılığını üstlendiği Sen Anlat Karadeniz, yeni sezona Çarşamba günü "Merhaba" dedi. 22. bölümü yayınlanan dizi de seyircileri bol sürprizler karşıladı. Sen Anlat Karadeniz'de Tahir yaşam savaşı verirken, Nefes ise Vedat'ı karşısına almıştı. İşte Sen Anlat Karadeniz son bölümde yaşanan gelişmeler...

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir suyun altında yaşam savaşı verirken Nefes ise Vedat'la karşı karşıya kaldı. Gözünü karartan Nefes, Tahir olmadan yaşamaktansa ölümü mü tercih edecek? Ceylan'ın kızı olduğunu öğrenen Nefes anneliğini sorgulamaktadır yoksa bu da Vedat'ın bir oyunu mudur? Vedat'tan kurtulduklarını düşünüp, mutlu günlerine dönen Kaleli ailesi genişlemektedir. Asiye'nin hamileliği evde herkesin yüzünü güldürürken, Vedat intikam peşinde gezer. Öldü sanılan Vedat'ın ilk hedefi kim olacak?

SEN ANLAT KARADENİZ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tahir Kaleli (Ulaş Tuna Astepe)

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.

Rol Aldığı Diziler
Sen Anlat Karadeniz (2018) - Tahir Kaleli
Karadayı (2018) - Orhan
Analar ve Anneler (2015) - Mustafa

Nefes Zorlu (İrem Helvacıoğlu)

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.

Vedat Sayar (Mehmet Ali Nuroğlu)

35 yaşında. Sayar Beton'un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes'in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da psikopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa "niye yolumda duruyorsun" diye kinlenir. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün bu kişilik bozukluğunu neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes'i döver, pişman olmuş gibi görünür, özür diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor.

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