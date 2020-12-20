Sen Çal Kapımı 23. son bölümde; Serkan ve Eda aşkının ortasına Balca bir bomba gibi düşer. Yeni PR sorumlusu, Serkan’ın hayatının aşkı olacağını düşündüğünden Serkan’la yakınlaşma fırsatlarını kaçırmamaya çalışır. Hatta özel fırsatlar yaratmaya girişir. Sen Çal Kapımı 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 23. son bölüm özeti...

SEN ÇAL KAPIMI 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan, Balca’nın kendisiyle ilgilenmediğini, sadece işkolik bir çalışan olduğunu söylese de Eda kızın niyetinin farkına varmıştır. Serkan kıza ilgi göstermese de Balca’nın onun peşinde olduğundan emindir. Serkan da kendi görüşünde ısrar edince iddialaşırlar. Balca’nın Serkan’a ilgisi olup olmadığını anlamak için ikisi de kendince çeşitli yöntemler dener.

Bu arada Eda’nın arkadaşları da boş durmaz ve Balca’nın bir açığını yakalamak için peşine düşer. Melo ve Fifi’nin bu çabaları kendilerine enteresan deneyimler yaşatır.

Şirketin hazırlanmakta olduğu bir ihale için çalışırlarken Balca, Eda’ya sinsi bir tuzak kurar. Eda ise patronunun gizli ortağı için birtakım hazırlıklar yaparken, aslında babaannesi için çalıştığının farkında değildir. Hem ihalenin sonucu hem de aynı gün Eda’nın babaannesinin hayatlarına girişi; Serkan ve Eda için çok büyük sürprizler yaratır.