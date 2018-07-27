Sendai - Cerezo Osaka düellosu

Sendai ve Cerezo Osaka, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Sendai 25 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Cerezo Osaka 27 puanda ve 5. sırada. Sendai, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Cerezo Osaka son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 273 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sendai kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Cerezo Osaka sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Sendai son hafta oynanan Kofu maçında 1-0 yenildi.

Cerezo Osaka ise Albirex Niigata maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Sendai, 8 gol attı ve 17 gol yedi.

Cerezo Osaka, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cerezo Osaka 6 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ