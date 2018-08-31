Sendai - Shimizu düellosu

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Sendai, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Shimizu takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Sendai 35 puanla 8. sırada, Shimizu 31 puanla 11. sırada bulunuyor. Sendai, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Shimizu, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 308 kodlu maçı oynayanlar; Sendai galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.00, Shimizu galibiyet oranı 2.90. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Sendai son haftadaki Kofu müsabasında 1-0 yenildi.

Shimizu ise Kobe maçında 1-3 kazandı.

Sendai, evinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 23 gol yedi.

Shimizu, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shimizu 17 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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