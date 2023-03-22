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Haberler Futbol Şenol Güneş: Dele Alli'ye ulaşamıyoruz! Güneş'ten Fenerbahçe ve Jorge Jesus sözleri
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Şenol Güneş: Dele Alli'ye ulaşamıyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dele Alli'nin durumuyla ilgili konuşan Güneş, Fenerbahçe ve Jorge Jesus'la ilgili de açıklamalar yaptı. İşte Güneş'in sözleri...

Şenol Güneş: Dele Alli'ye ulaşamıyoruz! Güneş'ten Fenerbahçe ve Jorge Jesus sözleri
HABERTURK.COM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş antrenmanda açıklamalar yaptı. Güneş'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Milli arada sayımız çok az, 12 oyuncumuz milli takımlarda. 2 tane genç oyuncumuz geri geldi. Salih Uçan da özel durumu nedeniyle yarın gelecek. Tayyip Talha'nın sakatlığını biliyorsunuz, derbiye yetişir mi bilemiyoruz. Valetin Rosier boğazından ameliyat oldu. Gedson dişinden ameliyat oldu. Bir de izin verdiğimiz Dele Alli de gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz."

"DELE ALLI'YE ULAŞAMADIK!"

"Dele Alli'ye telefon ile ulaşamadık, inşallah kaza falan geçirmemiştir."

"Benim adıma transfer haberleri yazılıyor. Şu anda gidecek oyuncu yok. Alınacak oyuncuya da yönetim karar verir. Kevin N'Koudou ile ilgili haberler çıkıyor. Ekonomik olarak yüksek değerli bir oyuncu. Kalırsa maliyeti olacak, onunla konuştuk. Transfer imkanı oldu ama gitmedi. Neden gitmediğini bilmiyorum. Gitmedi, affettik. Oynaması düşünülmüyor. Lazım olursa, oynatırız. Beklentilere cevap veremediği için düşünmüyoruz."

"YİNE KAVGAYA BAŞLADIK"

"Herkes Türk futbolunu kurtarmak için bir şeyler yapıyor! Deprem hepimizi üzdü, biter bitmez kavgaya başladık. Demek özümüzde yanlışlık var! Kavga olmasın diye özverili olmak durumundayız. Sağlam temellerin olduğu yerde, diğer sıkıntılar önemli değil! Konuşmaları ciddiye almıyorum. Futbolun iyi olması için konuşuluyorsa, başımızın üstünde yeri var. Boş konuşmaların, dedikoduların kimseye yararı yok! İftiralar da çok tehlikeli. Ortalığı karalamak için yapıyorsun. Biz açık, samimi ve dürüst müyüz, kaostan mı beslenmek istiyoruz? Kulüp açıklamayı yapmış, karşı tarafın ne anladığı önemli."

DERBİ SÖZLERİ

"İlk maçımız Fenerbahçe ile, onlara bu maçın önemini önlerine koyacağız. Gelecek hafta cuma günü takım toplanmış olur. Fikstür açıklanmadı ama herhalde pazar günü olacak. Fenerbahçe'nin de çok sayıda milli takımda oyuncusu var, herhalde cumartesi olmaz derbi."

"Fenerbahçe'nin iyi kadrosu, çok iyi bir hocası var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Büyük camialar, bir maç oynayacağız. Kavga edenlere, neden kavga ettiklerini sorarsınız. Biz de dinleriz yani."

"TFF ŞİMDİDEN AÇIKLASIN"

"Gelecek sezonun planlarını TFF şimdiden açıklamalı! Eleştirdim, suçlamadım. Ne olacağını bilmeli ve ona göre karar vermeliyiz. Seneye 20 takımla oynanacak, bir sonraki sene 24 olabilir! Bilmiyorum! Şu an seneye 20 deniyor, bir ay sonra değişebilir. Bunları gördüm daha önce. Prensipler bu yüzden önemlidir, kişilerin keyfine bırakılmamalı."

"FUTBOL SAHADA OYNANIYOR"

"Bir maçtan 3 puan almak için konuşmuyorum. Futbol sahada oynanıyor. Başkan söyledi, adaletsizlik olduğunu söyledi. Karar uyduk ama mağduriyette suçlama olmamalı, biz suçlandık. Fikstür kaydırıldı, boş hafta vardı ama kupa maçları oynatılmadı. Katılmadığım %80 konu var ama işimizi yapmak zorundayız."

VAR TARTIŞMALARI

"Zamanında UEFA Elit Teknik Direktörler Toplantısı'na katıldığımda da söyledim. VAR tartışmaları bitirmek için geliyorsa, yanlış olacağını, tartışmaları bitirmeyeceğini dile getirdim. Bunu yıllar önce söyledim. Herkes işine geldiği gibi VAR sistemini kullanmak istiyor. Ben bunu istemiyorum. Beşiktaş hiçbir zaman kendi adına bir şey istemedi, herkes için istedi."

"BEŞİKTAŞ HERKES İÇİN İSTEDİ"

Beşiktaş kendi adına bir şey istemedi, herkes adına istedi. Kulübün açıklaması genel ve toparlayıcı bir açıklama. Alanya Başkanı'nın söylediği gibi büyük takımların konuştuğu bir ortam. Biz de konuşuyoruz, hata yapıyoruz ve cezasını alıyoruz.

"GHEZZAL'İ SON MAÇTA BEĞENDİM"

"Rachid Ghezzal'ı son maçta beğendim. Fizik için biraz zaman lazım. Yavaş yavaş tam oynamaya başlayacak. Bu sene ve gelecek sene için yeni transfer sayılabilir. Pazar günü Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacağız, sonra takıma pazartesi günü izin vereceğiz."

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