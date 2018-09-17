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Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş ise Kadıköy'e çıkacak on birine çoktan karar vermiş durumda. Kırmızı kart cezalısı Medel'in yerine Oğuzhan'ın yanında Tolgay'a şans verecek Güneş, forvet hattında ise Larin'i kullanmayı düşünüyor.