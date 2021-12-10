TBMM Başkanı Şentop, Ghobash ile görüştü 0:00 / 0:00

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ev sahipliğini yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'nda gerçekleştirilen ikili görüşmede, pandemi sürecinin tüm ilişkileri olumsuz etkilediğini, dünya durmadığı için tedbirlere uyarak bir araya gelinmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

Halklar arasında sağlam dostluk ve son dönemde yaşanan büyük ivmenin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini vurgulayan Şentop, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin, son dönemin en üst düzey görüşmesi olduğunu belirtti.

İkili ilişkilerde geride bıraktıkları durgun dönemde bile ilişkilerin bir şekilde ilerlediğine işaret eden Şentop, "Bizler Parlamentolar olarak bu olumlu gelişmelere katkı sunmak istiyoruz. Bu doğrultuda BAE-Türkiye dostluk grubu Başkanı Osman Ören belirlenmişti. Dubai'de 23 Kasım'da yapılan görüşmenin çok olumlu geçtiğini öğrendim. Bu temasların devamı olarak detaylı görüşmek için Parlamento üyelerimizin bir araya gelmesini faydalı buluyorum. Sizi Türkiye'ye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye ve BAE ilişkilerinin çok daha ileri seviyeye taşınmasını arzu ettiklerini kaydetti.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ ÇOK DAHA İLERİ GÖTÜRMELİYİZ"

BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'ın görüşmesinin çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Türkiye ile ilişkilerimizi çok daha ileri götürmeliyiz. Çünkü bizi birleştiren çok ortak özelliğimiz var. Davetiniz için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda Türkiye'de olmak istiyorum. Ben de zat-ı alinizi davet ediyorum. Birçok alanda ilişkilerin çok iyi gittiğini görüyorum. Parlamentolarımız olarak bize düşen çok büyük görevler olduğunu biliyorum. Bunun için elimizden geleni yapacağız."