Efendim malumunuz, çalışmasınlar tamamen işlerine konsantre olsunlar diye hakemlerimizi profesyonel yaptık. Ortalama bir Süper Lig hakemi en az 20 bin lira aylık kazanca ulaşabilecek kadar gelir elde etmeye başladı bu sistemle. Bazı hakemler 65-70 bin liralara ulaştı. Hakemlik yaş limiti bu sistem geleli beri 45'ten 47'ye çıktı. Aslen bu sistemin halisane niyeti şuydu:

• Hakemler maç aldıkça para kazanıyor. Dolayısıyla sürekli maç alabilmek zorundalar. Bu nedenle maçlardan, gelirden eksik kalmamak adına büyük takımlar lehine eyyam yapıyorlar. Büyük takım aleyhine 3 düdük çalsalar ya da gerçekten hata yapsalar kamuoyu baskısıyla 4-5 hafta maç alamıyorlar. Bu durumdan kurtulmak için de büyükler lehine çalışıyorlar. O nedenle maça bağlı geliri kaldıralım, geçim kaygıları olmasın kafaları rahat şekilde maçlara çıksınlar..

Ancak bu halisane niyet tam tersi bir etki yaptı. Parası artan hakem bu sefer "hakemliğim biter" yahut "klasmanım düşer" korkusuyla eyyam üstüne eyyam yapmaya başladı. Derbilerde ev sahibi kimse ona yanlamalar arttı.

Sistemden kimse memnun değil. Bir tek hakemler hariç.

Efendim gelelim asıl konuya. Bu hakemler parayı bulunca bir takım yatırımlara giriştiler. Ya da var olan işletmelerini büyüttüler.

Şimdi gelelim asıl bombaya.. Covid-19 salgını bazı tüccar hakemlerimizi de etkilemiş.

2 hakemimiz Alaçatı'da butik otel işletmeciliği almışlar. Malum turizmcileri çok olumsuz etkiledi bu salgın. Bu iki hakemimiz şimdiden ciddi bir sıkıntı içerisindelermiş.

Cin olmadan adam çarpma konusunda meşhur bir genç hakemimiz ise inşaat işine girmiş. Elbette işler sarpa sarmış. Maliyetler artmış. Bu hakemimiz kara kara düşünüyormuş.

Bir başkası kendi için aldığı ev taksitlerini ödeyememeye başlamış. Olabilir, bu dönemde herkes sıkıntıda..

Haa biri de oto servisindeki işlerin epey bir kesildiğinden şikayetçiymiş. "İşler yüzde 60-70 düştü" diyormuş.

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Şimdi birkaç soru soralım:

1- Bu hakemlere 'Başka iş yapmasınlar' diye profesyonel maaşı verilmedi mi?

2- Ticaret yapmak herkesin hakkı da profesyonel hakem, mesleğini sürdürürken ticari yatırım yaparsa ve işleri sarpa sararsa hakemliğe konsantre olabilir mi? Yıllar evvel zaten aileden varlıklı bir hakem dostumdan duymuştum. "1 yıl işler çok kötü gitmişti. O yıl en kötü sezonumu yaşamıştım" demişti. Düşünün bu hakem aileden varlıklı ve geçim kaygısı olamayan biri. Üstelik onun döneminde profesyonel hakemlik de yoktu. Bu durumda bir de geçim sıkıntıları doğarsa bu hakemler nasıl etkilenir?

3- Müflis tüccar durumunda olan bu hakemler, manipülasyon demeyeyim ama gelirlerinden mahrum kalmamak için eyyam yapmazlar mı? Bu durum sağlıklı mıdır?

4- Zekeriya Alp'in bu durumdan haberi var mı, izni var mı?

5- Alaçatı'da otel işletmesine ortak olan 2 hakem var. Bunlardan birinin saha diğerinin VAR hakemi olarak aynı maçta görev almaları ne derece doğrudur?

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Efendim isimleri bende saklı hakemlerimizin bazılarının durumu bu. Gelin etmeyin eylemeyin. Yepyeni bir hakem nesli yetiştirin. Bu dönem içinde de 2 yıl maçlarımızı yabancı hakemler yönetsin.