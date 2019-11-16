Fenerbahçe Beko, kötü bir sezon geçiriyor. Geçen sene Final Four'dan beridir Obradovic bu takımı kötü yönetiyor. Bunu da dile getirdim. Basketbol gibi istatistiki sporlarda bütçe farkı çok ama çok önemlidir.

Futbolda mesela kendinizden 15-20 kat yüksek bütçeli takımları yenebilirsiniz. Ancak basketbolda bu pek mümkün olmaz. Ancak dönemsel, bir maçlık sürprizler olabilir. O nedenledir ki zaten EuroLeague finali tek maçtır. "NBA finalleri gibi 7 maç üzerinden oynansa her sene CSKA şampiyon olur" derler.

Tek maçta yakın bütçeler arasındaki fark hoca etkisiyle kapanıyor. İşte bu gerçek ışığında EuroLeague'in en yüksek bütçeli 4. takımı olan, hocası en yüksek maaşı alan takımı F.Bahçe Beko, geçen yıl kendisinden en az 10 (vergiler düşünce 12 milyon) Euro düşük bütçeli takım olan Anadolu Efes'e defalarca domine edildi.

Ergin Ataman, Obradovic'i Ankara'da - İspanya'da - Abdi İpekçi'de - Ataşehir'de oturarak - kalkarak - kulağında kulaklıkla olmak üzere değişik formatlarda yendi. Bendeniz bunun normal olmadığını, Obradovic'in eleştirilmesi gerektiğini söylediğim için mürit gibi Obra'ya tapınanlar tarafından lince uğradım.

Bu sene geçen yılki onca başarısızlığa rağmen yeniden sezona başlanılan eline yine 30 milyon Euro bütçe verilen takım, sezona yine bir Ataman mağlubiyeti ile başladı. Üstelik bana göre F.Bahçe tarihinin, dikkat sadece basketbol şubesinin değil kulüp tarihinin en büyük 7-8 oyuncusundan biri olan De Colo transferine rağmen.

Yani yönetimler sadece mevcut değil eski yönetimler de Obra şak diye emredince tak diye yapmışlar. Hala yılda 3 milyon Euro'dan 3 yıl sözleşme isteyen ve her yıl için 35 milyon Euro'luk bütçe pazarlığı yapan Obra, menajeri Raskovic ile toplantılar yapıp başka oyuncuları da Raskovic'in şirketine geçirmenin derdinden takımı unuttu. Kimi istediyse alındı. Kimi istediyse satıldı.

Bence kendisinden 6 kat düşük bütçeli G.Saray'dan 19 sayı fark yediğinde görevi bitmişti ama dibe vurması için beklemek gerekiyormuş demek ki. Zalgiris'e son 1.5 dakikada maç vermesi, ligin en mütevazi takımlarından Afyon'dan 80 sayı yiyip zar zor kazanırken bile görünen felaket Moskova'da geldi. Bu kadar kötü takımın CSKA'yı yenmesi beklenemezdi zaten.

Ama oyuncuya küfretmek nedir? Ağzını bozmak ne demektir? Beko'nun tek kötü ürünü olan F.Bahçe Basketbol şubesinin bu halinin yalnız ve sadece tek bir sorumlusu vardır. Oyuncuları ile bağı kopmuş bu hocayla devam edilmemesi gerekir. Hoş bana göre basketbol şubesinin bütçesi 5 milyon Euro'ya kadar çekilmelidir ama bu konuda ısrarcı değilim.

Ama madem 30 milyon Euro harcayacaksınız. Madem yılda 3 milyon Euro para vereceksiniz bir koç'a o da kalkıp sadece kızarıp bozarıp küfredecek e o işi ben de yaparım. 3 milyon Euro da cebinizde kalır. Herkesin bir devri var. Obradovic'in F.Bahçe ile olan hikayesinin sonuna gelindi. F.Bahçe, Obradovic ile doğmadı, onunla ölmez.

EuroLeague'de bu sene Final Four imkansıza yakın. Ligde şampiyonluğu kurtarmak için artık kendini inkar eden, kafası yeni sözleşmede olan hoca ile devam etmemek gerekir.

Sporda dün yok bugün var. Geçmişte yaşattıkların için, 7 senede 1 EuroLeague şampiyonluğu için çok teşekkür ederiz ama artık veda zamanı.. Senin lisanınla söylemek gerekirse sevgili Zeljiko Obradovic, Hvala vam i zbogom..