Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBasketbol

Serdar Ali Çelikler: Hvala vam i zbogom Obra

THY EuroLeague'ne kötü başlayan Fenerbahçe Beko, 8. maçında 6. mağlubiyetini alırken Zeljko Obradovic'in oyuncularla yaptığı konuşma da yenilgiler kadar gündeme oturdu. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Beko'da kötü gidişatı kaleme alırken Obradovic'in devrinin bittiğini dile getirdi ve ona kendi dilinde "Teşekkürler ve elveda" dedi

Obradovic

Fenerbahçe Beko, kötü bir sezon geçiriyor. Geçen sene Final Four'dan beridir Obradovic bu takımı kötü yönetiyor. Bunu da dile getirdim. Basketbol gibi istatistiki sporlarda bütçe farkı çok ama çok önemlidir.

Futbolda mesela kendinizden 15-20 kat yüksek bütçeli takımları yenebilirsiniz. Ancak basketbolda bu pek mümkün olmaz. Ancak dönemsel, bir maçlık sürprizler olabilir. O nedenledir ki zaten EuroLeague finali tek maçtır. "NBA finalleri gibi 7 maç üzerinden oynansa her sene CSKA şampiyon olur" derler.

Tek maçta yakın bütçeler arasındaki fark hoca etkisiyle kapanıyor. İşte bu gerçek ışığında EuroLeague'in en yüksek bütçeli 4. takımı olan, hocası en yüksek maaşı alan takımı F.Bahçe Beko, geçen yıl kendisinden en az 10 (vergiler düşünce 12 milyon) Euro düşük bütçeli takım olan Anadolu Efes'e defalarca domine edildi.

Ergin Ataman, Obradovic'i Ankara'da - İspanya'da - Abdi İpekçi'de - Ataşehir'de oturarak - kalkarak - kulağında kulaklıkla olmak üzere değişik formatlarda yendi. Bendeniz bunun normal olmadığını, Obradovic'in eleştirilmesi gerektiğini söylediğim için mürit gibi Obra'ya tapınanlar tarafından lince uğradım.

Bu sene geçen yılki onca başarısızlığa rağmen yeniden sezona başlanılan eline yine 30 milyon Euro bütçe verilen takım, sezona yine bir Ataman mağlubiyeti ile başladı. Üstelik bana göre F.Bahçe tarihinin, dikkat sadece basketbol şubesinin değil kulüp tarihinin en büyük 7-8 oyuncusundan biri olan De Colo transferine rağmen.

Yani yönetimler sadece mevcut değil eski yönetimler de Obra şak diye emredince tak diye yapmışlar. Hala yılda 3 milyon Euro'dan 3 yıl sözleşme isteyen ve her yıl için 35 milyon Euro'luk bütçe pazarlığı yapan Obra, menajeri Raskovic ile toplantılar yapıp başka oyuncuları da Raskovic'in şirketine geçirmenin derdinden takımı unuttu. Kimi istediyse alındı. Kimi istediyse satıldı.

Bence kendisinden 6 kat düşük bütçeli G.Saray'dan 19 sayı fark yediğinde görevi bitmişti ama dibe vurması için beklemek gerekiyormuş demek ki. Zalgiris'e son 1.5 dakikada maç vermesi, ligin en mütevazi takımlarından Afyon'dan 80 sayı yiyip zar zor kazanırken bile görünen felaket Moskova'da geldi. Bu kadar kötü takımın CSKA'yı yenmesi beklenemezdi zaten.

Ama oyuncuya küfretmek nedir? Ağzını bozmak ne demektir? Beko'nun tek kötü ürünü olan F.Bahçe Basketbol şubesinin bu halinin yalnız ve sadece tek bir sorumlusu vardır. Oyuncuları ile bağı kopmuş bu hocayla devam edilmemesi gerekir. Hoş bana göre basketbol şubesinin bütçesi 5 milyon Euro'ya kadar çekilmelidir ama bu konuda ısrarcı değilim.

Ama madem 30 milyon Euro harcayacaksınız. Madem yılda 3 milyon Euro para vereceksiniz bir koç'a o da kalkıp sadece kızarıp bozarıp küfredecek e o işi ben de yaparım. 3 milyon Euro da cebinizde kalır. Herkesin bir devri var. Obradovic'in F.Bahçe ile olan hikayesinin sonuna gelindi. F.Bahçe, Obradovic ile doğmadı, onunla ölmez.

EuroLeague'de bu sene Final Four imkansıza yakın. Ligde şampiyonluğu kurtarmak için artık kendini inkar eden, kafası yeni sözleşmede olan hoca ile devam etmemek gerekir.

Sporda dün yok bugün var. Geçmişte yaşattıkların için, 7 senede 1 EuroLeague şampiyonluğu için çok teşekkür ederiz ama artık veda zamanı.. Senin lisanınla söylemek gerekirse sevgili Zeljiko Obradovic, Hvala vam i zbogom..

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cedi'nin 12 sayısı Cavaliers'a yetmedi
BASKETBOLCedi'nin 12 sayısı Cavaliers'a yetmedi
CSKA Moskova 88-70 Fenerbahçe Beko
BASKETBOLFenerbahçe Moskova'da kayıp!
Fenerbahçe Öznur Kablo, Nicholls'u transfer etti
BASKETBOLNicholls, Fenerbahçe Öznur Kablo'da
Basketbolda Tokyo 2020 Elemeleri'nin ev sahipleri açıklandı
BASKETBOLBasketbolda ev sahipleri belli oldu
De Colo, en iyi 10'a aday!
BASKETBOLDe Colo, en iyi 10'a aday!
Anadolu Efes: 90 - Zenit: 88 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLAnadolu Efes, Zenit'i yıktı
Sırbistan: 59 - Türkiye: 56
BASKETBOLPeriler ilk maçında mağlup
Hidayet Türkoğlu, Aleksandar Vucic'i ziyaret etti
BASKETBOLTürkoğlu'ndan Vucic'e ziyaret
De Colo, sakatlığı nedeniyle CSKA Moskova deplasmanında yok
BASKETBOLDe Colo şoku!
Harden, Clippers'ı yıktı
BASKETBOLHarden, Clippers'ı yıktı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X