Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın dün istifasını sundu. Büyük umutlarla girilen sezonda hem ligde hem Avrupa'da hayal kırıklığı yaratan siyah-beyazlılarda 5-0'lık Dortmund yenilgisi ipleri kopartan nokta oldu.

27 Kasım'daki farklı Giresunspor yenilgisinin ardından istifa sinyali verse de ertesi gün başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen Yalçın, göreve devam kararı almıştı. Kötü sonuçlara rağmen başkan Çebi, Yalçın'ın arkasında olduklarını vurgularken Kasımpaşa, Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarıyla yakalanacak galibiyet serisinin önemine vurgu yapılmıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde gelen farklı Dortmund yenilgisi sonrası, Sergen Yalçın yeniden istifa kararı alıp görevini bıraktı.

Dortmund maçında takım olarak sergilenen performanstan çok rahatsız olan Yalçın, başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ ile dün kısa bir görüşme yapıp kararını iletti. Beşiktaş'a artık daha fazla zarar vermek istemediğini ifade eden 49 yaşındaki teknik adam, ayrılığın en doğru karar olduğunu belirtti. Başkan Çebi de hizmetleri için Yalçın'a teşekkür edip istifayı kabul etti.

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Dortmund karşısında alınan farklı yenilgiye rağmen Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında alacağı sonuçlara odaklanmıştı. Ancak Yalçın, Almanya'da sergilenen performansın ardından takımla iplerin onarılmayacak şekilde koptuğunu görüp görevini bıraktı. Yönetim de bu kararın ardından hoca arayışlarına başladı.