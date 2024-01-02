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"HOCA VE EKİBİ YARIN ANTALYA'DA"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, "Sergen Yalçın'ın farklı şehirde olan yardımcıları için bilet organizasyonlarını yapıyoruz. Yarın inşallah Sergen hocamız ve ekibi Antalya'da olacak. Şu an imza töreni için bir saat belirlemedik ama gün içinde imzaları basın toplantısıyla atacağız. Kesin olarak hocamız ve ekibi yarın Antalya'da olacak" dedi.