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Sergen Yalçın: Maç oynayacak durumda değiliz

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncuları Josef Sural'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından çok üzgün olduklarını belirterek "Konyaspor maçının ertelenmesi konusunu başkanımız bilir ama biz maç oynayacak durumda değiliz. Antrenman bile yapamayız. Sürekli her gün beraber olduğunuz bir oyuncu vefat edince çok zor. Bunun altından gelecek hafta da ondan sonraki hafta da kalkamayız" ifadelerini kullandı

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün yaptığı kaza ve Josef Sural'ın hayatını kaybetmesi Türkiye'yi yasa boğarken teknik direktör Sergen Yalçın, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Yalçın, çok üzgün olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Biz dün gece hiç uyumadık. Gece kaza haberini aldık. Ailemizden birisini kaybettik. Acımız çok büyük. Yeni bebeği olmuştu. Çok üzüldük. Buradaki törende de insanın inanası gelmiyor. Herkes şokta. Ne olduğunu hala anlayamadık. Oyuncuların durumu çok kötü. Sackey'in kolunda kırık var. Kader diyeceğiz. Bunu nasıl atlatacağız ona bakacağız. Çocukların psikolojisi çok kötü. Kalan haftalarda bunun altından nasıl kalkarız bilmiyorum. Nasıl maça çıkarız bilemiyorum. Çok pozitif bir çocuktu. Çok seviliyordu."

"BU İZİNLER RUTİN, YANLIŞ ANLAŞILMA OLMASIN"

"İnanamıyoruz. İnsan bu şoku atlatamıyor. Sabah acı haberi aldık. Bütün futbol camiasını yıktı bu olay. Kader demek lazım. Demek ki olacağı varmış. Sackey'in kolu alçıda. Welinton'un kafası şiş. Diğer oyuncularda çizikler var. Bu izinler çok rutin izinler. Bizim maçımız pazartesi olduğu için bu izinler rutin veriliyor. Dün İzmir'e Ankara'ya gidenler oldu. Oyuncular kendi aralarında böyle bir tercih yapmış. Bu izinler rutin. Bizimle ilgili yanlış bir anlaşılma olmasın. Bu izinleri daha önce veriyorduk. Maçımız cumartesi olsa Alanya'ya dönerdik. Keşke böyle bir şey olmasaydı. İnanılır gibi değil."

"MAÇ OYNAYACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

"Konyaspor maçının ertelenmesi konusunu başkanımız bilir ama biz maç oynayacak durumda değiliz. Antrenman bile yapamayız. Sürekli her gün beraber olduğunuz bir oyuncu vefat edince çok zor. Bunun altından gelecek hafta da ondan sonraki hafta da kalkamayız."

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