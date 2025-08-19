Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Serkan Damla, A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetine dahil oldu - Futbol Haberleri

        Serkan Damla, A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetine dahil oldu

        A Milli Takım teknik heyetine Serkan Damla dahil edildi; UEFA Pro Lisanslı antrenör, Montella'nın ekibinde yardımcı ve maç izleme antrenörü olarak görev yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 21:30 Güncelleme: 19.08.2025 - 21:30
        Vincenzo Montella'ya yeni yardımcı!
        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki mücadelesine 4 Eylül'de Gürcistan ve 7 Eylül'de İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik heyete Serkan Damla dahil edildi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA Pro Lisans diploması sahibi Damla, A Milli Takım'da yardımcı antrenör, oyuncu ve maç izleme antrenörü olarak görev alacak.

        Futbolculuk kariyerinde Süper Lig'de 187 maça çıkan Damla, 2006-2007 sezonundan futbolculuk kariyerini noktaladı.

        2009 yılında antrenörlüğe başlayan Serkan Damla, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'un başında olduğu 2021-2023 döneminde de yardımcılığını üstlenmişti.

