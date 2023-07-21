Şero da canlı programa katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. O anlarda CHP Genel Merkezi’nin ünlü kedisi Şero da Habertürk'ün canlı yayınına katıldı.

KILIÇDAROĞLU: ZOR SORULAR SORMAYIN DEMEK İSTİYOR

Canlı yayın esnasında Mehmet Akif Ersoy'un kucağına zıplayan Şero, programda esprili bir diyaloğa neden oldu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şero'yu kast ederek 'Herhalde zor sorular sormayın demek istiyor' diye espri yaptı. Bir süre Ersoy'un kucağında kalan Şero daha sonra canlı yayını terk ederek stüdyodan ayrıldı