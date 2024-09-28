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        Haberler Gündem ŞERO ÖLDÜ | CHP'nin kedisi Şero hayata veda etti

        CHP'nin kedisi Şero hayata veda etti

        CHP'nin maskotu haline gelen kedi Şero, 20 yılı aşkın bir süredir siyasi gündemde tebessüm kaynağıydı. Şero, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.09.2024 - 13:29 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:29
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        CHP'nin kedisi Şero hayata veda etti
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        CHP'nin uzun yıllar boyunca genel merkezinde yaşayan ve partiyle özdeşleşen kedisi Şero, yaşamını yitirdi. 20 yaşını geçen Şero, hem parti içinde hem de siyaset sahnesinde tebessüm kaynağı olmuştu. Şero'nun bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

        "YAŞA BAĞLI KRONİK HASTALIKLAR"

        Cat Hospital Kedi Hastanesi Başhekimi Dr. Tarkan Özçetin, Şero'nun ölüm haberini şu sözlerle duyurdu:

        "Büyük üzüntüyle bildiriyoruz ki, 20 yıldır Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvan severlerin gönlünde taht kurmuş olan CHP'nin kedisi Şero, bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir. İleri yaşa bağlı kronik sağlık sorunları nedeniyle hastanemizde gözetim altında olan Şero, tüm müdahalelere rağmen aramızdan ayrıldı."

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        #Şero
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