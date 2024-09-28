CHP'nin uzun yıllar boyunca genel merkezinde yaşayan ve partiyle özdeşleşen kedisi Şero, yaşamını yitirdi. 20 yaşını geçen Şero, hem parti içinde hem de siyaset sahnesinde tebessüm kaynağı olmuştu. Şero'nun bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

"YAŞA BAĞLI KRONİK HASTALIKLAR" Cat Hospital Kedi Hastanesi Başhekimi Dr. Tarkan Özçetin, Şero'nun ölüm haberini şu sözlerle duyurdu: "Büyük üzüntüyle bildiriyoruz ki, 20 yıldır Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvan severlerin gönlünde taht kurmuş olan CHP'nin kedisi Şero, bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir. İleri yaşa bağlı kronik sağlık sorunları nedeniyle hastanemizde gözetim altında olan Şero, tüm müdahalelere rağmen aramızdan ayrıldı."