Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi?
24.08.2018 - 14:37 | Güncelleme:
'Bandıra bandıra ye beni' de vardı 'Sen bu gece kudurdun mu' da vardı. 'Kız hepsi senin mi' de vardı, 'Ellere var da bize yok mi' de vardı...
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Sertab Erener, 10 gün önce Bodrum konserinde, "Şimdiki şarkıların içi o kadar boş, bom boş ki... Çok garip... Sesler soundlar hep aynı. Doksanlarda romantizm, şiirsellik ve duygu vardı. Ben kendimi şanslı hissediyorum. Besteler, güfteler düzenlemeler güzeldi. Şimdi o ahengi maalesef bulamıyoruz" diyerek günümüzün şarkılarını dinleyicilerine şikayet edip pop müziğine ayar vermişti.
90'lı yıllarda Sertab Erener'in de seslendirdiği şarkıların sözlerinde şiirsellik ve romantizm vardı.
Peki 90'lı yılların bütün şarkıların sözleri şiirsel ve romantik miydi?
Mehmet Çalışkan, o yılların hit'leri olan, dillere dolanan 20 şarkının sözlerini derledi.
Karar sizin...
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ALDIRMA DELİ GÖNLÜM (1992) Söz: Sezen Aksu Seslendiren: Sertab Erener Her gün bir şey daha biter Giderek acı vermez biten şeyler Kayıtsız bir razı oluş başlar Sıradan izler bırakır en tutkulu aşklar Aldırma deli gönlüm Giden gitsin Sen şarkılar söyle içinden, boş ver Yalanlarla, yasaklarla Yazılır hesabına günah günler Bitmez bu son pişmanlıklar ah Soluyor birer birer içimizdeki güller
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ARNAVUT KALDIRIMI (1994) Söz: Demet Sağıroğlu Seslendiren: Demet Sağıroğlu Biten sevgilerin ardından Ağlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa Giden aşklarımın ardından Ağlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa Dün seni gördüm rüyamda Arnavut kaldırımlı taş sokakta Ah bir dili olsa da bir konuşsa Anlatırdı masumca seni bana Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader Böyle mi olmalı solmalı sevgililer
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AY İNANMIYORUM (1994) Söz: Aşkın Nur Yengi Seslendiren: Aşkın Nur Yengi Bir volkan kopuyor yine bedenimde Anlamsız sızılar içimde Saklarım sevdamı gücüm yetmese bile Yangınımın içinde Bir hasret büyüyor yine yüreğimde Sebepsiz heceler dilimde Tutardım sevdamı kalbim ağlasa bile Gözyaşımın içinde Ay inanmıyorum ay inanmıyorum Aşka çıldırdım dönendim durdum Yandım kavruldum Deli sevdaymış yolu bilmezmiş Zora gelmezmiş ay inanmıyorum Sevmişim boşuna bakmadan yaşına Darısı başına Ay inanmıyorum
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BANDIRA BANDIRA YE BENİ (1994) Söz: Mustafa Sandal Seslendiren: Yonca Evcimik Oturup da konuşamadık seninle Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst Amacımızın ucuna da varmışken Başka aşklar senin neyine Bakışıp da görüşemedik seninle Uzanıp da erişemedik doğru dürüst Amacımızın ucuna da varmışken Başka kızlar senin neyine Ben seni herkeslerden Daha daha iyi tanırım Hem ben sana herkeslerden Daha daha iyi bakarım Daha daha iyi bakarım Bandıra bandıra bandıra bandıra ye Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma...
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BENİMLE OYNAMA (1994) Söz: Feyyaz Kuruş Seslendiren: Burak Kut Yalnızlıklardan yoruldum usandım Sensiz gecelerden sıkıldım bunaldım Sımsıkı saran ateşi gözledim O sımsıcak bakan gözleri özledim Tutuşur anılar uykusuzluğumda Yetişir sevdalar umutsuzluğumda Bin korku sarar senin yokluğunda Yangınlar çıkar susuzluğumda Aşkına yürüyen sesimi duyuyorsun Gittikçe büyüyen dert oluyorsun Sana söylüyorum farkında mısın ama Seni seviyorum ah biliyorsun Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun
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BİNNAZ (1999) Söz: Ciguli Seslendiren: Ciguli Binnaz Bari binnaz sen bu gece kudurdun mu Delirdin mi Şaşırdın mı Binnaz Çalgıcı karısı binnaz Esnaf karısı binnaz Kumarcı karısı binnaz Binnaz seni cesur kadın gördüler Bütün alem seni sevdiler Çalgıcı karısı binnaz Esnaf karısı binnaz Kumarcı karısı binnaz
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BU AKŞAM ÖLÜRÜM (1999) Söz: Ali Osman Demren Seslendiren: Murat Kekili Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden Gözlerin beni tutamaz Düşlerinde büyürüm, büyürüm Kabusun olur ölürüm Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden Gözlerin beni tutamaz Bir şiir yazarım bir türkü söylerim Bir sen olurum Bir ben ölürüm Bu akşam ölürüm
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ELLERE VAR DA BİZE YOK Mİ (1996) Söz: Gökhan Semiz Seslendiren: Grup Vitamin Yok mi, yok mi Ellere var da bize yok mi De bize de, bize de, bize de, bize de yok Ellere var da bize yok mi Bir değil iki değil mahvettin Sen bu aşkı bana zehir ettin Fıkra anlatırım gülmezsin Ellere var da bize yok mi Birazcıkta bana bak, ben erkek değil miyim Ellere var da bize yok mi Çiğ köfteden yemezsin, saçımı beğenmezsin Ellere var da bize yok mi Tipimiz yerinde hamd olsun Ellere var da bize yok mi Benim neyim eksik aşk olsun Aşk olmazsa da meşk olsun De bize de, bize de, bize de, bize de yok mi
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HAM ÇÖKELEK (1998) Söz: Atilla Taş Seslendiren: Atilla Taş Hey, Hey! Bu düğüne gelin ol gel Ellere nispet, gönlüme kısmet Ölümüne benim ol gel Anneni kandır, babanı inandır Geceyi uyandır, hadi bana gel Yolları teperek, kuş gibi sekerek Çökeleği dökerek, hadi bana gel Gel çökerek tek tek sekerek lo Boğazına dursun ham çökelek Geligeli ver tam sekerek lo Boğazına dursun ham çökelek
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HER GECE (1995) Söz: Mirkelam Seslendiren: Mirkelam Öyle günler oldu ki senle Konuşmasam olmaz ki Resimleri bir yana atmak hiç olmaz ki Seni unutturmaz ki Bu yüzden her gece ben Her gece üzülmüşüm Bu yüzden her gece bu Aşkın diline düşmüşüm Söyle sevgili hadi söyle Hiç mi mutlu olmadık Martıları sayarken hiç mi hayal kurmadın Resimlere bakarken
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HEPSİ SENİN Mİ (1994) Söz: Sezen Aksu Seslendiren: Tarkan Başkası olma, kendin ol Böyle çok daha güzelsin Ya gel bana sahici sahici Ya da anca gidersin Anasının kuzusu Ciğerimin köşesi Kız bu neyin cakası Kız hepsi senin mi Hepsi senin mi Oynama şıkıdımşıkıdım Ah yanar döner, a-acayipsin Ne deli ne de divaneyim Biliyorum sonunu Sanma uğruna viraneyim Beğenmedim oyununu Oynama şıkıdımşıkıdım Ah yanar döner, a-acayipsin Hadi kasıl, hadi kapris yap Hadi ben çekerim razıyım Youarethebest Youarethe top Hadi, emrine amadeyim
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HERCAİ (1995) Söz: Çelik Seslendiren: Çelik Yine gözüm yollarda neredesin Gündüzüm gece oldu kederdeyim Bilemezsin kaç gece gelir diye bekledim Gelmeyince derdime yenileri ekledim Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai Dolu dolu sevdalar gözlerimde Gönlümde dolanırsın hep o halinle Uçuşuyor saçların yaralanmış kalbime Yine sensin tek çare şu zavallı halime
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HEY CORÇ (1992) Söz: Hakan Peker Seslendiren: Hakan Peker Hey zil çaldı mı, kızlar çıktı mı Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı Seninki hülya benimki rüya Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha Hey corç versene borç Olmaz maykıl bende de yok Sinemada film var hey sende kaç para var İşte geliyor kızlar bu işte bir iş var Yarımda çay var ikide maç var Kahvede kumar moruk paraları sökül ha Hey corç versene borç Olmaz maykıl bende de yok Önlere geçelim baylar ilerde boş yer var Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar Evet sayın bay biraz öne kay Vay canına vay Manitanın arkasından çekil ha Hey corç versene borç Olmaz maykıl bende de yok Karnede zayıf var hapı yuttuk çocuklar Evde bizi bekler kızgın suratlar Deniz ve kızlar diskoda danslar Uçtu rüyalar eylülü unutma sıkı çalış ha Hey corç versene borç Olmaz maykıl bende de yok
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KAR BEYAZ (1997) Söz: Tayfun Seslendiren: Kerim Tekin Hasret vuruyor gecenin koynunda Anılar vuruyor gözyaşlarıma Çılgın bulutlar dönüyor başımda Uykusuz geceler kapımda Yıkılsa dünya kıyamet kopsa Yine de vazgeçmem ölürüm derdimden Kar beyazdır ölüm ellerinden gülüm Yine yoksun diye düşmanım her güne Dursun dünya dönmesin sensiz Yaşatmasın Allah'ım sensiz
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KARABİBERİM (1994) Söz: Serdar Ortaç Seslendiren: Serdar Ortaç Bu gece gel benim ol diyemem Sana ben aşkımı söyleyemem Utanırım beni öp diyemem Ele güne sorma beni yaralama Vurma beni Hani o tatlı gönül çiçeğim Hani kanatlı beyaz meleğim Bu gece zevki sefa edelim Şerefine vur kadehi, meze yapıp Harca beni Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Zevki sefa doldu gönlüme Hadi içelim acıların yerine
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ONUN ARABASI VAR (1996) Söz: Mustafa Sandal Seslendiren: Mustafa Sandal Gönül ister aradığını Hep mi bekler hep mi bulamaz Gönül ister tanıdığını Hiç mi bilmez hiç mi soramaz Beni alsa nafile nafile Yerime bir şey koyamaz Yalvarsam da kal diye kal diye O yerinde hiç duramaz Onun arabası var güzel mi güzel Şoförü de var özel mi özel Bastı mı gaza gider mi gider Maalesef ruhu yok Onun için hiç mi hiç şansı yok
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SEVDİK SEVDALANDIK (1997) Söz: Zeynep Talu Seslendiren: Reyhan Karaca Yine başım dönüyor, garip hallerde Neden koşarsın hala, boş hayallerde Anladım bir şey eksik, bulamadım nerede Sorma hiçbir şey sorma, aklım başka yerlerde Adımız çıkmışsa, elalemin dilinde Eski bir hikaye bu, kimin umurunda Sarılmışız biz bize, keyfimiz yerinde Dünya dursa bile, kimin umurunda Sevdik sevdalandık Kör düğümle bağlandık Böyle ayrı gayrı olmaz, olmaz Duysa alem duysa Dert etme derdin buysa Artık ayrı gayrı olmaz, olmaz Artık ayrı gayrı dayanamam, olmaz
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TAKSİ (1994) Söz: Hülya Şenkul Seslendiren: Emrah Hey hey taksi Bütün işlerim gitti aksi Hey dur taksi İlk orta fakülte Bitirdim ben güzelce Bir baltaya sap olup Kurtulurum sandım böylece Neredeabinerede Ekmek aslanın midesinde Bugün git yarın gel Her gün başka bir engel Hey hey taksi Bütün işlerim gitti aksi Hey dur taksi
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UNUTMAMALI (1994) Söz: Tarkan Seslendiren: Tarkan Unuttu dediler Hiç sevmedi dediler Gücendim yar Yalanmış dediler Bir anlıkmış dediler Kırıldım yar Aldatıyor dediler Aldırmıyor dediler Yıkıldım yar Deli gibi yürekten sevmeli Uğruna dünyaları vermeli İncitmemeli sevenleri Değerlerini bilmeli Unutmamalı o güzel günleri Anılarla gönülleri hoş tutmalı avutabilmeli Hatırlamalı sevgiyle anmalı Ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı
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YALAN (1997) Söz: Mete Özgencil Seslendiren: Candan Erçetin Geri döndüren gördün mü geçmişi Boşa soldurdun o nazlı gençliği Bir avuç toprak için yor kendini Dünyada ölümden başkası yalan Yalan başkası yalan Dünyada ölümden başkası yalan Zaman kendine benzetmez herkesi Hesapsız açar baharlar pembeyi Açmadığın dalda sözün geçer mi Dünyada ölümden başkası yalan Yalan başkası yalan Dünyada ölümden başkası yalan Sitem etme haberi yok dağların Ellerini gözlerinle bağladın Faydası yok geç kalınmış figanın Dünyada ölümden başkası yalan Yalan başkası yalan Dünyada ölümden başkası yalan
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