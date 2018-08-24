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Sertab Erener, 10 gün önce Bodrum konserinde, "Şimdiki şarkıların içi o kadar boş, bom boş ki... Çok garip... Sesler soundlar hep aynı. Doksanlarda romantizm, şiirsellik ve duygu vardı. Ben kendimi şanslı hissediyorum. Besteler, güfteler düzenlemeler güzeldi. Şimdi o ahengi maalesef bulamıyoruz" diyerek günümüzün şarkılarını dinleyicilerine şikayet edip pop müziğine ayar vermişti.

90'lı yıllarda Sertab Erener'in de seslendirdiği şarkıların sözlerinde şiirsellik ve romantizm vardı.

Peki 90'lı yılların bütün şarkıların sözleri şiirsel ve romantik miydi?

Mehmet Çalışkan, o yılların hit'leri olan, dillere dolanan 20 şarkının sözlerini derledi.

Karar sizin...