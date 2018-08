12 | 21

HEPSİ SENİN Mİ (1994)

Söz: Sezen Aksu

Seslendiren: Tarkan

Başkası olma, kendin ol

Böyle çok daha güzelsin

Ya gel bana sahici sahici

Ya da anca gidersin

Anasının kuzusu

Ciğerimin köşesi

Kız bu neyin cakası

Kız hepsi senin mi

Hepsi senin mi

Oynama şıkıdım şıkıdım

Ah yanar döner, a-acayipsin

Ne deli ne de divaneyim

Biliyorum sonunu

Sanma uğruna viraneyim

Beğenmedim oyununu

Oynama şıkıdım şıkıdım

Ah yanar döner, a-acayipsin

Hadi kasıl, hadi kapris yap

Hadi ben çekerim razıyım

You are the best

You are the top

Hadi, emrine amadeyim