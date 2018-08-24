Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi?

24.08.2018 - 14:37 | Güncelleme:

'Bandıra bandıra ye beni' de vardı 'Sen bu gece kudurdun mu' da vardı. 'Kız hepsi senin mi' de vardı, 'Ellere var da bize yok mi' de vardı...

  • 1 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
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    Sertab Erener, 10 gün önce Bodrum konserinde, "Şimdiki şarkıların içi o kadar boş, bom boş ki... Çok garip... Sesler soundlar hep aynı. Doksanlarda romantizm, şiirsellik ve duygu vardı. Ben kendimi şanslı hissediyorum. Besteler, güfteler düzenlemeler güzeldi. Şimdi o ahengi maalesef bulamıyoruz" diyerek günümüzün şarkılarını dinleyicilerine şikayet edip pop müziğine ayar vermişti.

    90'lı yıllarda Sertab Erener'in de seslendirdiği şarkıların sözlerinde şiirsellik ve romantizm vardı. 

    Peki 90'lı yılların bütün şarkıların sözleri şiirsel ve romantik miydi?

    Mehmet Çalışkan, o yılların hit'leri olan, dillere dolanan 20 şarkının sözlerini derledi.

    Karar sizin...

  • 2 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
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    ALDIRMA DELİ GÖNLÜM (1992)
    Söz: Sezen Aksu
    Seslendiren: Sertab Erener
    Her gün bir şey daha biter
    Giderek acı vermez biten şeyler
    Kayıtsız bir razı oluş başlar
    Sıradan izler bırakır en tutkulu aşklar
    Aldırma deli gönlüm
    Giden gitsin
    Sen şarkılar söyle içinden, boş ver
    Yalanlarla, yasaklarla
    Yazılır hesabına günah günler
    Bitmez bu son pişmanlıklar ah
    Soluyor birer birer içimizdeki güller

  • 3 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
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    ARNAVUT KALDIRIMI (1994)
    Söz: Demet Sağıroğlu
    Seslendiren: Demet Sağıroğlu
    Biten sevgilerin ardından
    Ağlayamam ben böyle yas tutamam
    Her sözde her gözde şefkat aramam
    Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa
    Giden aşklarımın ardından
    Ağlayamam ben böyle yas tutamam
    Her sözde her gözde şefkat aramam
    Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa
    Dün seni gördüm rüyamda
    Arnavut kaldırımlı taş sokakta
    Ah bir dili olsa da bir konuşsa
    Anlatırdı masumca seni bana
    Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar
    Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar
    Sevsem seni doyasıya yıpratırlar
    Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader
    Böyle mi olmalı solmalı sevgililer

  • 4 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
    4 | 21

    AY İNANMIYORUM (1994)
    Söz: Aşkın Nur Yengi
    Seslendiren: Aşkın Nur Yengi
    Bir volkan kopuyor yine bedenimde
    Anlamsız sızılar içimde
    Saklarım sevdamı gücüm yetmese bile
    Yangınımın içinde
    Bir hasret büyüyor yine yüreğimde
    Sebepsiz heceler dilimde
    Tutardım sevdamı kalbim ağlasa bile
    Gözyaşımın içinde
    Ay inanmıyorum ay inanmıyorum
    Aşka çıldırdım dönendim durdum
    Yandım kavruldum
    Deli sevdaymış yolu bilmezmiş
    Zora gelmezmiş ay inanmıyorum
    Sevmişim boşuna bakmadan yaşına
    Darısı başına
    Ay inanmıyorum

  • 5 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
    5 | 21

    BANDIRA BANDIRA YE BENİ (1994)
    Söz: Mustafa Sandal
    Seslendiren: Yonca Evcimik
    Oturup da konuşamadık seninle
    Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst
    Amacımızın ucuna da varmışken
    Başka aşklar senin neyine
    Bakışıp da görüşemedik seninle
    Uzanıp da erişemedik doğru dürüst
    Amacımızın ucuna da varmışken
    Başka kızlar senin neyine
    Ben seni herkeslerden
    Daha daha iyi tanırım
    Hem ben sana herkeslerden
    Daha daha iyi bakarım
    Daha daha iyi bakarım
    Bandıra bandıra bandıra bandıra ye
    Bandıra bandıra ye beni
    Hiç doyamazsın tadıma
    Bütün numaralar bende
    Sen de var benim farkıma
    Kalma sakın başka yerde
    Ne işin var başka yerde
    Bandıra bandıra ye beni
    Hiç doyamazsın tadıma...

  • 6 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
    6 | 21

    BENİMLE OYNAMA (1994)
    Söz: Feyyaz Kuruş
    Seslendiren: Burak Kut
    Yalnızlıklardan yoruldum usandım
    Sensiz gecelerden sıkıldım bunaldım
    Sımsıkı saran ateşi gözledim
    O sımsıcak bakan gözleri özledim
    Tutuşur anılar uykusuzluğumda
    Yetişir sevdalar umutsuzluğumda
    Bin korku sarar senin yokluğunda
    Yangınlar çıkar susuzluğumda
    Aşkına yürüyen sesimi duyuyorsun
    Gittikçe büyüyen dert oluyorsun
    Sana söylüyorum farkında mısın ama
    Seni seviyorum ah biliyorsun
    Benimle oynama söyledim sana
    Şansını zorlama uğurlar olsun

  • 7 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
    7 | 21

    BİNNAZ (1999)
    Söz: Ciguli
    Seslendiren: Ciguli
    Binnaz Bari binnaz sen bu gece kudurdun mu
    Delirdin mi Şaşırdın mı Binnaz Çalgıcı karısı binnaz
    Esnaf karısı binnaz Kumarcı karısı binnaz
    Binnaz seni cesur kadın gördüler
    Bütün alem seni sevdiler
    Çalgıcı karısı binnaz
    Esnaf karısı binnaz
    Kumarcı karısı binnaz

  • 8 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
    8 | 21

    BU AKŞAM ÖLÜRÜM (1999)
    Söz:     Ali Osman Demren
    Seslendiren: Murat Kekili
    Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz
    Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz
    Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden
    Gözlerin beni tutamaz
    Düşlerinde büyürüm, büyürüm
    Kabusun olur ölürüm
    Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz
    Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz
    Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden
    Gözlerin beni tutamaz
    Bir şiir yazarım
    bir türkü söylerim
    Bir sen olurum
    Bir ben ölürüm
    Bu akşam ölürüm

  • 9 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
    9 | 21

    ELLERE VAR DA BİZE YOK Mİ (1996)
    Söz: Gökhan Semiz
    Seslendiren: Grup Vitamin
    Yok mi, yok mi
    Ellere var da bize yok mi
    De bize de, bize de, bize de, bize de yok
    Ellere var da bize yok mi
    Bir değil iki değil mahvettin
    Sen bu aşkı bana zehir ettin
    Fıkra anlatırım gülmezsin
    Ellere var da bize yok mi
    Birazcıkta bana bak, ben erkek değil miyim
    Ellere var da bize yok mi
    Çiğ köfteden yemezsin, saçımı beğenmezsin
    Ellere var da bize yok mi
    Tipimiz yerinde hamd olsun
    Ellere var da bize yok mi
    Benim neyim eksik aşk olsun
    Aşk olmazsa da meşk olsun
    De bize de, bize de, bize de, bize de yok mi

  • 10 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
    10 | 21

    HAM ÇÖKELEK (1998)
    Söz: Atilla Taş
    Seslendiren: Atilla Taş
    Hey, Hey! Bu düğüne gelin ol gel
    Ellere nispet, gönlüme kısmet
    Ölümüne benim ol gel
    Anneni kandır, babanı inandır
    Geceyi uyandır, hadi bana gel
    Yolları teperek, kuş gibi sekerek
    Çökeleği dökerek, hadi bana gel
    Gel çökerek tek tek sekerek lo
    Boğazına dursun ham çökelek
    Geli geli ver tam sekerek lo
    Boğazına dursun ham çökelek

  • 11 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
    11 | 21

    HER GECE (1995)
    Söz: Mirkelam
    Seslendiren: Mirkelam
    Öyle günler oldu ki senle
    Konuşmasam olmaz ki
    Resimleri bir yana atmak hiç olmaz ki
    Seni unutturmaz ki
    Bu yüzden her gece ben
    Her gece üzülmüşüm
    Bu yüzden her gece bu
    Aşkın diline düşmüşüm
    Söyle sevgili hadi söyle
    Hiç mi mutlu olmadık
    Martıları sayarken hiç mi hayal kurmadın
    Resimlere bakarken

  • 12 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
    12 | 21

    HEPSİ SENİN Mİ (1994)
    Söz: Sezen Aksu
    Seslendiren: Tarkan
    Başkası olma, kendin ol
    Böyle çok daha güzelsin
    Ya gel bana sahici sahici
    Ya da anca gidersin
    Anasının kuzusu
    Ciğerimin köşesi
    Kız bu neyin cakası
    Kız hepsi senin mi
    Hepsi senin mi
    Oynama şıkıdım şıkıdım
    Ah yanar döner, a-acayipsin
    Ne deli ne de divaneyim
    Biliyorum sonunu
    Sanma uğruna viraneyim
    Beğenmedim oyununu
    Oynama şıkıdım şıkıdım
    Ah yanar döner, a-acayipsin
    Hadi kasıl, hadi kapris yap
    Hadi ben çekerim razıyım
    You are the best
    You are the top
    Hadi, emrine amadeyim

  • 13 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
    13 | 21

    HERCAİ (1995)
    Söz: Çelik
    Seslendiren: Çelik
    Yine gözüm yollarda neredesin
    Gündüzüm gece oldu kederdeyim
    Bilemezsin kaç gece gelir diye bekledim
    Gelmeyince derdime yenileri ekledim
    Gel yarim ol, sevdalım ol
    Sultanım ol, fermanım ol
    Dertlerimin dermanı ol
    Hercai
    Dolu dolu sevdalar gözlerimde
    Gönlümde dolanırsın hep o halinle
    Uçuşuyor saçların yaralanmış kalbime
    Yine sensin tek çare şu zavallı halime

  • 14 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
    14 | 21

    HEY CORÇ (1992)
    Söz: Hakan Peker
    Seslendiren: Hakan Peker
    Hey zil çaldı mı, kızlar çıktı mı
    Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı
    Seninki hülya benimki rüya
    Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha
    Hey corç versene borç
    Olmaz maykıl bende de yok
    Sinemada film var hey sende kaç para var
    İşte geliyor kızlar bu işte bir iş var
    Yarımda çay var ikide maç var
    Kahvede kumar moruk paraları sökül ha
    Hey corç versene borç
    Olmaz maykıl bende de yok
    Önlere geçelim baylar ilerde boş yer var
    Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar
    Evet sayın bay biraz öne kay
    Vay canına vay
    Manitanın arkasından çekil ha
    Hey corç versene borç
    Olmaz maykıl bende de yok
    Karnede zayıf var hapı yuttuk çocuklar
    Evde bizi bekler kızgın suratlar
    Deniz ve kızlar diskoda danslar
    Uçtu rüyalar eylülü unutma sıkı çalış ha
    Hey corç versene borç
    Olmaz maykıl bende de yok

  • 15 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
    15 | 21

    KAR BEYAZ (1997)
    Söz: Tayfun
    Seslendiren: Kerim Tekin
    Hasret vuruyor gecenin koynunda
    Anılar vuruyor gözyaşlarıma
    Çılgın bulutlar dönüyor başımda
    Uykusuz geceler kapımda
    Yıkılsa dünya kıyamet kopsa
    Yine de vazgeçmem ölürüm derdimden
    Kar beyazdır ölüm ellerinden gülüm
    Yine yoksun diye düşmanım her güne
    Dursun dünya dönmesin sensiz
    Yaşatmasın Allah'ım sensiz

  • 16 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
    16 | 21

    KARABİBERİM (1994)
    Söz: Serdar Ortaç
    Seslendiren: Serdar Ortaç
    Bu gece gel benim ol diyemem
    Sana ben aşkımı söyleyemem
    Utanırım beni öp diyemem
    Ele güne sorma beni yaralama
    Vurma beni
    Hani o tatlı gönül çiçeğim
    Hani kanatlı beyaz meleğim
    Bu gece zevki sefa edelim
    Şerefine vur kadehi, meze yapıp
    Harca beni
    Karabiberim vur kadehlere
    Hadi içelim, içelim her gece
    Zevki sefa doldu gönlüme
    Hadi içelim acıların yerine

  • 17 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
    17 | 21

    ONUN ARABASI VAR (1996)
    Söz: Mustafa Sandal
    Seslendiren: Mustafa Sandal
    Gönül ister aradığını
    Hep mi bekler hep mi bulamaz
    Gönül ister tanıdığını
    Hiç mi bilmez hiç mi soramaz
    Beni alsa nafile nafile
    Yerime bir şey koyamaz
    Yalvarsam da kal diye kal diye
    O yerinde hiç duramaz
    Onun arabası var güzel mi güzel
    Şoförü de var özel mi özel
    Bastı mı gaza gider mi gider
    Maalesef ruhu yok
    Onun için hiç mi hiç şansı yok

  • 18 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
    18 | 21

    SEVDİK SEVDALANDIK (1997)
    Söz: Zeynep Talu
    Seslendiren: Reyhan Karaca
    Yine başım dönüyor, garip hallerde
    Neden koşarsın hala, boş hayallerde
    Anladım bir şey eksik, bulamadım nerede
    Sorma hiçbir şey sorma, aklım başka yerlerde
    Adımız çıkmışsa, elalemin dilinde
    Eski bir hikaye bu, kimin umurunda
    Sarılmışız biz bize, keyfimiz yerinde
    Dünya dursa bile, kimin umurunda
    Sevdik sevdalandık
    Kör düğümle bağlandık
    Böyle ayrı gayrı olmaz, olmaz
    Duysa alem duysa
    Dert etme derdin buysa
    Artık ayrı gayrı olmaz, olmaz
    Artık ayrı gayrı dayanamam, olmaz

  • 19 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
    19 | 21

    TAKSİ (1994)
    Söz: Hülya Şenkul
    Seslendiren: Emrah
    Hey hey taksi
    Bütün işlerim gitti aksi
    Hey dur taksi
    İlk orta fakülte
    Bitirdim ben güzelce
    Bir baltaya sap olup
    Kurtulurum sandım böylece
    Nerede abi nerede
    Ekmek aslanın midesinde
    Bugün git yarın gel
    Her gün başka bir engel
    Hey hey taksi
    Bütün işlerim gitti aksi
    Hey dur taksi

  • 20 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
    20 | 21

    UNUTMAMALI (1994)
    Söz: Tarkan
    Seslendiren: Tarkan
    Unuttu dediler
    Hiç sevmedi dediler
    Gücendim yar
    Yalanmış dediler
    Bir anlıkmış dediler
    Kırıldım yar
    Aldatıyor dediler
    Aldırmıyor dediler
    Yıkıldım yar
    Deli gibi yürekten sevmeli
    Uğruna dünyaları vermeli
    İncitmemeli sevenleri
    Değerlerini bilmeli
    Unutmamalı o güzel günleri
    Anılarla gönülleri hoş tutmalı avutabilmeli
    Hatırlamalı sevgiyle anmalı
    Ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı

  • 21 Sertab Erener'in dediği gibi 90'lı yılların şarkılarının sözleri şiirsel ve romantik miydi? - Magazin haberleri
    21 | 21

    YALAN (1997)
    Söz: Mete Özgencil
    Seslendiren: Candan Erçetin
    Geri döndüren gördün mü geçmişi
    Boşa soldurdun o nazlı gençliği
    Bir avuç toprak için yor kendini
    Dünyada ölümden başkası yalan
    Yalan başkası yalan
    Dünyada ölümden başkası yalan
    Zaman kendine benzetmez herkesi
    Hesapsız açar baharlar pembeyi
    Açmadığın dalda sözün geçer mi
    Dünyada ölümden başkası yalan
    Yalan başkası yalan
    Dünyada ölümden başkası yalan
    Sitem etme haberi yok dağların
    Ellerini gözlerinle bağladın
    Faydası yok geç kalınmış figanın
    Dünyada ölümden başkası yalan
    Yalan başkası yalan
    Dünyada ölümden başkası yalan

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