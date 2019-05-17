Akıllı telefonlarla gündelik hayatın vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen teknoloji, her geçen gün daha fazla sayıda cihaz ile buluşarak onları akıllandırmaya devam ediyor. Dijital dönüşüm olarak da bilinen bu durum, kullanıcı alışkanlıklarını da tamamen değiştiriyor.

Pilot çalışmalarına yaklaşık 12 yıl önce başlanan “Sesli Arama” konsepti, Apple’ın Siri’si, Amazon’un Alexa’sı ve Google’ın Asistan’ı gibi uygulamalarla internette arama yapmanın yeni trendi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Dünyanın dört bir yanında yükselişe geçen yapay zeka, makine öğrenimi, derin öğrenme gibi yıkıcı teknolojilerden ve veri madenciliğinden faydalanan bu sistem, kullanıcılara karşılarında bir insan varmışçasına arama yapma imkanı tanıyor.

Telefonlardaki akıllı asistanlar ile başlayan ve internette arama yapmanın tanımını değiştiren “teknolojiyle iletişime geçme dönemi”, kullandığımız akıllı cihazların kendi aralarında iletişim kurmasını sağlayan nesnelerin interneti teknolojisiyle birlikte hız kazanıyor.

Sesli arama sadece arama yapmayı sağlamıyor, kullanıcısına sınırları günden güne daha da genişleyen bir alanda hizmet sunuyor. Hızla gelişen teknolojiyle, geleceğin firmaları için kullanıcının yalnızca sesi üzerinden konum, cinsiyet, yaş ve ilgi alanı gibi bilgilere erişim olanağı da açılıyor.

YÜZDE 44’LÜK BİR KESİM EN AZ BİR KEZ KULLANMIŞ

Arama motoru pazarlama ajansı SEM’in paylaştığı bilgilere göre yapılan araştırmalar Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 44’ünün en az bir kez sesli arama yaptığını gösteriyor. Sanal asistanına “Beni trafiğe sokmadan işe götür” diyen bir kişi, bu sayede hem ellerini direksiyondan ayırmadan hem de trafik sorunu yaşamadan iş yerine gidebiliyor.

Öğle arasında ise aynı asistana “Bana karışık pizza söyle” diyerek, yemek siparişi verilebiliyor. Sesli aramadan faydalanan bir kullanıcı, evinde kullandığı akıllı asistanına “Benim için kuaförden randevu al” dediğinde, asistan önce kişinin takvimini kontrol ediyor sonra ise tıpkı bir insan gibi konuşarak kuaförden randevu alıyor.

E-TİCARETİN 40 MİLYAR DOLARI ‘SES’TEN GELECEK

2022 yılının sonuna kadar İngiltere ve Amerika’da sesli aramayla yapılan elektronik ticaretin 40 milyar dolara ulaşması bekleniyor. E-ticaret sektörünün genelinde yüzde 5’lik bir yere sahip olan bu rakam karşısında şirketler, akıllı asistanlara özel uygulama geliştirmek için birbirleriyle yarışıyor.

Sesli aramayla birlikte insanların artık teknolojiyle bizzat iletişime geçer hale geldiğine değinen SEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz, “Takvimimizde bekleyen işleri, trafik ve hava durumunu, işe hangi yoldan gitmemiz gerektiğini artık akıllı asistanlardan öğreniyoruz. Evimizdeki sanal asistana komut vererek televizyonumuz ile iletişime geçmesini ve istediğimiz programı açmasını sağlayabiliyoruz. Teknoloji artık nelerden hoşlandığımızı, kiminle toplantı yaptığımızı, ev ve iş adreslerimizi; kısacası hakkımızdaki her şeyi biliyor” dedi.

Yaşanan bu değişimin bir yandan işleri kolaylaştırırken, diğer yandan tüketicilerin verilerinin güvenliğinin sağlanmasını zorunluluğunu öne çıkardığını ifade eden Yılmaz, firmaların uluslararası standartlarla çizilen kişisel verilerin korunması ile ilgili sınırlara uymaları gerekliliğinin de önem kazandığını vurguladı.