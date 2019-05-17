Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sesli aramadan milyar dolarlık pazar doğacak

HABERTURK.COM

İnternette yazarak aramanın yerine geçmeye hazırlanan ‘sesli arama’, e-ticaret başta olmak üzere iş yapış biçimlerini de dönüştürmeye hazırlanıyor. Yapılan araştırmalar Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 44’ünün en az bir kez sesli arama yaptığını gösterirken, Apple’ın Siri’si, Amazon’un Alexa’sı ve Google’ın Asistan’ı ile artan bu kullanım alışkanlığının etkisiyle 2022’de sadece İngiltere ve ABD’de sesli aramayla yapılan e-ticaretin 40 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Sesli arama

Akıllı telefonlarla gündelik hayatın vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen teknoloji, her geçen gün daha fazla sayıda cihaz ile buluşarak onları akıllandırmaya devam ediyor. Dijital dönüşüm olarak da bilinen bu durum, kullanıcı alışkanlıklarını da tamamen değiştiriyor.

Pilot çalışmalarına yaklaşık 12 yıl önce başlanan “Sesli Arama” konsepti, Apple’ın Siri’si, Amazon’un Alexa’sı ve Google’ın Asistan’ı gibi uygulamalarla internette arama yapmanın yeni trendi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Dünyanın dört bir yanında yükselişe geçen yapay zeka, makine öğrenimi, derin öğrenme gibi yıkıcı teknolojilerden ve veri madenciliğinden faydalanan bu sistem, kullanıcılara karşılarında bir insan varmışçasına arama yapma imkanı tanıyor.

Telefonlardaki akıllı asistanlar ile başlayan ve internette arama yapmanın tanımını değiştiren “teknolojiyle iletişime geçme dönemi”, kullandığımız akıllı cihazların kendi aralarında iletişim kurmasını sağlayan nesnelerin interneti teknolojisiyle birlikte hız kazanıyor.

Sesli arama sadece arama yapmayı sağlamıyor, kullanıcısına sınırları günden güne daha da genişleyen bir alanda hizmet sunuyor. Hızla gelişen teknolojiyle, geleceğin firmaları için kullanıcının yalnızca sesi üzerinden konum, cinsiyet, yaş ve ilgi alanı gibi bilgilere erişim olanağı da açılıyor.

YÜZDE 44’LÜK BİR KESİM EN AZ BİR KEZ KULLANMIŞ

Arama motoru pazarlama ajansı SEM’in paylaştığı bilgilere göre yapılan araştırmalar Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 44’ünün en az bir kez sesli arama yaptığını gösteriyor. Sanal asistanına “Beni trafiğe sokmadan işe götür” diyen bir kişi, bu sayede hem ellerini direksiyondan ayırmadan hem de trafik sorunu yaşamadan iş yerine gidebiliyor.

Öğle arasında ise aynı asistana “Bana karışık pizza söyle” diyerek, yemek siparişi verilebiliyor. Sesli aramadan faydalanan bir kullanıcı, evinde kullandığı akıllı asistanına “Benim için kuaförden randevu al” dediğinde, asistan önce kişinin takvimini kontrol ediyor sonra ise tıpkı bir insan gibi konuşarak kuaförden randevu alıyor.

E-TİCARETİN 40 MİLYAR DOLARI ‘SES’TEN GELECEK

2022 yılının sonuna kadar İngiltere ve Amerika’da sesli aramayla yapılan elektronik ticaretin 40 milyar dolara ulaşması bekleniyor. E-ticaret sektörünün genelinde yüzde 5’lik bir yere sahip olan bu rakam karşısında şirketler, akıllı asistanlara özel uygulama geliştirmek için birbirleriyle yarışıyor.

Sesli aramayla birlikte insanların artık teknolojiyle bizzat iletişime geçer hale geldiğine değinen SEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz, “Takvimimizde bekleyen işleri, trafik ve hava durumunu, işe hangi yoldan gitmemiz gerektiğini artık akıllı asistanlardan öğreniyoruz. Evimizdeki sanal asistana komut vererek televizyonumuz ile iletişime geçmesini ve istediğimiz programı açmasını sağlayabiliyoruz. Teknoloji artık nelerden hoşlandığımızı, kiminle toplantı yaptığımızı, ev ve iş adreslerimizi; kısacası hakkımızdaki her şeyi biliyor” dedi.

Yaşanan bu değişimin bir yandan işleri kolaylaştırırken, diğer yandan tüketicilerin verilerinin güvenliğinin sağlanmasını zorunluluğunu öne çıkardığını ifade eden Yılmaz, firmaların uluslararası standartlarla çizilen kişisel verilerin korunması ile ilgili sınırlara uymaları gerekliliğinin de önem kazandığını vurguladı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Huawei'den Trump'a cevap: Siz kaybedersiniz!
TEKNOLOJİHuawei’den ABD Başkanı Trump’a cevap
Bitcoin yarım saatte 1100 dolar değer kaybetti
TEKNOLOJİBir anda çakıldı
Kendi havalimanı için direksiyona geçti!
TEKNOLOJİHavaalanı için ilk harcı o döktü!
Huawei telekom ekipmanı alanında ABD'lilere fark attı
TEKNOLOJİHuawei'nin ABD'yi kızdıran zirve yolculuğu
Yurt dışından 22 Euro'luk bir ürün artık kaça gelecek?
TEKNOLOJİ150 TL’lik ürün artık 255 TL’ye mal olacak
Outlook hesabı nasıl açılır? Outlook özellikleri nelerdir? Outlook kaydol!
TEKNOLOJİOutlook hesabı nasıl açılır?
Instagram hesabı nasıl açılır? Instagram kaydol! Instagram hesap açma
TEKNOLOJİInstagram hesabı nasıl açılır? Instagram hesap açma
Bakanlıktan WhatsApp yetkililerine güvenlik açığı uyarısı
TEKNOLOJİBakanlıktan WhatsApp uyarısı!
İnternetteki titan zincirlerine dikkat
TEKNOLOJİİnternetteki titan zincirlerine dikkat
Robotlar, perakende sektöründe istihdamı tehdit ediyor
TEKNOLOJİPerakende sektöründe robot tehtidi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X