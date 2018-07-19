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Hele bir de erkek arkadaşınız varsa, en iyi fotoğrafı çıkarmak için ihtiyacınız olan tüm yardıma sahipsiniz demektir. Ama o yardımı gerçekleştirmek o kadar da kolay değil. Sosyal medya bugünlerde sevgilisinin fotoğrafını çekerken türlü hallere giren erkeklerin fotoğraflarıyla çalkalanıyor.